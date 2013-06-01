Собянин открыл новый участок реконструированного Калужского шоссе

Реконструкция Калужского шоссе началась в ноябре 2014 года, прошлой осенью был сдан 3,7-километровый участок от МКАД до поворота на Коммунарку, а теперь со свистом можно доехать до границы деревни Сосенки (8,2 км от МКАД), вокруг которой сооружен объезд. Количество полос для движения в каждую сторону увеличено с двух-трех до четырех-пяти.
В рамках реконструкции данного участка сооружено два моста через реку Сосенка с шириной проезжей части 17,25 м, один туннель, по которому двигающиеся по направлению к МКАД машины могут развернуться в сторону Троицка, 115-метровая эстакада в сторону поселка Воскресенское, пять надземных пешеходных переходов.
Осенью этого года строители планируют завершить обновленную развязку между МКАД и Профсоюзной улицей, от которой берет свое начало Калужское шоссе. Работы по реконструкции участка Калужского шоссе от Сосенок до ЦКАД продолжаются, он должен быть сдан до конца 2018 года.
- В центре Москвы тем временем продолжает реализовываться программа по благоустройству «Моя улица»: в минувшие выходные стартовал второй этап реконструкции Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц, который продлится до конца лета.
- Ранее в этом месяце столичные власти приняли решение демонтировать один из символов лужковской эпохи, Московский монорельс — в 2018 году начнется его переформатирование в трамвайную линию.
Фото: mos.ru