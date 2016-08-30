Обрушившийся на Москву ураган поломал деревья и вырвал автобусную остановку

Советы бывалых: тонометр для сиденья, маркер для номеров Под рубрикой «Советы бывалых» мы публикуем маленькие хитрости, призванные облегчить жизнь водителя и сэкономить на ремонте и запчастях. На этот раз наши читатели поделились бюджетными решениями для замены втулок стабилизатора на кроссоверах и ремня ГРМ на Логанах, рассказали, как усилить поясничную поддержку водительского сиденья Рио или Соляриса с помощью старого тонометра, как подновить регистрационные знаки и найти в автомобиле применение магнитам от компьютерного жесткого диска. Pajero и Patrol — на одной платформе? За последние полгода было объявлено о двух крупных сделках. Opel переходит под контроль альянса PSA, а Mitsubishi становится частью империи Renault-Nissan. Что принесут эти перемены проблемным маркам? Бензиновый, дизельный или газовый — какой двигатель лучше? При выборе двигателя всплывает масса вопросов: бензиновый, дизельный или работающий на газе? Атмосферный или с турбонаддувом? У каждого варианта свои плюсы и минусы.