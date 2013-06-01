Обрушившийся на Москву ураган поломал деревья и вырвал автобусную остановку

МЧС предупреждает, что сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17–22 м/с в столице могут продлиться до утра 30 мая. Непогода принесла уже первые разрушения и жертвы.

По информации МЧС:

С 13:30 29.05.17 до 07:00 30.05.17 в городе Москве (включая ТиНАО) местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе с порывами 17–22 м/с. Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, повреждения разрядами атмосферного электричества (молниями) объектов, не оборудованных молниезащитой (громоотводом).

Автомобилистов предупреждают об ухудшении видимости, затруднении движения, возможности заторов и аварийных ситуаций на дорогах, а также об увеличении количества аварий на потенциально опасных участках. При управлении машиной рекомендуют особенно тщательно подходить к выбору скоростного режима и соблюдать достаточную дистанцию. Машины, по возможности, советуют ставить в гараж, при его отсутствии — подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, до ночи в столице выпадет почти треть месячной нормы осадков. Ураган принес первые разрушения и жертвы: помимо поваленных деревьев и разбитых машин в разных округах города порывом ветра на Кировоградской улице вырвало остановку общественного транспорта и отбросило на пешеходов, в результате чего один мужчина погиб на месте.

Ожидается, что к вечеру непогода и шквалистый ветер сместятся за пределы Московской области.

Фото: «За рулем»

Видео: YouTybe