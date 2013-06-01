IndyCar: Алонсо подвела Honda, Диксон попал в сильную аварию

Фернандо Алонсо преследует карма Honda: мотор сгорел и в Индианаполисе. Скотт Диксон попал в аварию, чудом избежав серьезных травм. «500 миль Индианаполиса» выиграл японец.

Главная кольцевая гонка США «500 миль Индианаполиса» покорилась японскому пилоту Такуме Сато (Andretti Autosport). Он стартовал со второго ряда, будучи четвертым в квалификации, несколько раз выходил в лидеры и под конец гонки смог удержаться во главе пелетона, не дав пройти себя Хелио Кастроневешу (Team Penske). Разрыв между двумя машинами на финише был минимальным.

Фернандо Алонсо, Михаил Алешин, Такума Сато, Инди 500, Indy 500, 500 миль Индианаполиса, Скотт Диксон, авария Лучшим результатом Такума Сато в «Инди 500» было 13 место в 2013 и 2015 годах. В 2012 году он боролся за победу, но попал в аварию на последнем круге и финишировал 17-м.

Впрочем, гонка запомнилась зрителям еще и другими событиями. В первую очередь серьезной аварией, в которую попали обладатель поул-позиции Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) и Джей Ховард (Schmidt Peterson Motorsports). Машина Ховарда задела барьер безопасности, отчего ее отбросило внутрь овала, и там от нее не смог увернуться Диксон: его автомобиль подбросило в воздухе, перевернуло в полете, и он приземлился уже на отбойник, к счастью, задней частью. После такого жуткого полета и сильнейшего удара от машины осталась ровно половина. Диксон и Ховард в аварии не пострадали.

В эпицентре этой аварии оказался и Хелио Кастроневеш: он проехал по внутренней части овала аккурат под летящей машиной Диксона. Позднее Хелио признался, что увидел, как автомобиль взлетает, закрыл глаза, а когда открыл, обнаружил, что уже едет по траве. Его автомобиль получил незначительные повреждения, и Кастроневеш смог продолжить гонку.

По ходу гонки затем еще пять раз объявлялся режим желтых флагов и появлялась машина безопасности — из-за остановившихся автомобилей и аварий разной степени сложности, но не таких серьезных, как у Ховарда и Диксона. Пожалуй, самой эффектной стала последняя, за 17 кругов до финиша, когда в завал попало сразу четыре машины: Джеймса Хинчклифа (Schmidt Peterson Motor), Уилла Пауэра (Team Penske), Джеймса Дэвисона (Dale Coyne Racing) и Ориоля Сервии (Rahal Letterman Lanigan Racing).

Среди тех, кого подвела техника, оказался и Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион Формулы 1 и дебютант «500 миль Индианаполиса» имел все шансы побороться за высокие места в гонке, а то и за победу. Алонсо в квалификации стал пятым, хорошо стартовал, несколько раз выходил в лидеры гонки — в общей сложности он лидировал 27 кругов, но за 20 кругов до финиша был вынужден сойти: отказал двигатель Honda.

Фернандо Алонсо, Михаил Алешин, Такума Сато, Инди 500, Indy 500, 500 миль Индианаполиса, Скотт Диксон, авария Фернандо Алонсо пообещал в будущем вернуться в Индианаполис и вновь попытаться выиграть гонку.

Пит-стоп Фернандо Алонсо:

Россиянину Михаилу Алешину (Schmidt Peterson Motor) тоже не повезло: он шел на грани первой десятки, пока примерно за 50 кругов до финиша не произошел неприятный инцидент. Автомобиль Эда Карпентера (Ed Carpenter Racing) на рестарте потянуло внутрь овала, и он ударил машину Алешина в правый боковой понтон. Михаил заехал на пит-стоп, где команда подлатала технику, и вернулся на трассу тринадцатым, но добраться до первой десятки уже было практически невозможно. На финише Алешин сохранил тринадцатую позицию.

Фернандо Алонсо, Михаил Алешин, Такума Сато, Инди 500, Indy 500, 500 миль Индианаполиса, Скотт Диксон, авария После гонки Михаил Алешин выложил в инстаграме фотографию своей поврежденной машины: «Я рад финишировать эту гонку с ТАКИМИ повреждениями...».

Всего в гонке «500 миль Индианаполиса» из 33 стартовавших машин финишировало 19.

Результаты гонки «500 миль Индианаполиса»:

1. Такума Сато (Andretti Autosport)

2. Хелио Кастроневеш (Team Penske)

3. Эд Джонс (Dale Coyne Racing)

4. Макс Чилтон (Chip Ganassi Racing)

5. Тони Канаан (Chip Ganassi Racing)

6. Хуан—Пабло Монтойя (Team Penske)

7. Александер Росси (Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian)

8. Марко Андретти (Andretti Autosport)

9. Габби Чавес (Harding Racing)

10. Карлос Муньос (A.J. Foyt Enterprises)

11. Эд Карпентер (Ed Carpenter Racing)

12. Грэм Рейхол (Rahal Letterman Lanigan Racing)

13. Михаил Алешин (Schmidt Peterson Motorsports)

14. Симон Пажно (Team Penske)

15. Себастьян Сааведра (Juncos Racing)

16. Джей—Ар Хильдебранд (Ed Carpenter Racing)

17. Пиппа Манн (Dale Coyne Racing)

18. Спенсер Пиго (Juncos Racing)

19. Джозеф Ньюгарден (Team Penske)

Не финишировали:

20. Джеймс Дэвисон (Dale Coyne Racing)

21. Ориоль Сервия (Rahal Letterman Lanigan Racing)

22. Джеймс Хинчклиф (Schmidt Peterson Motorsports)

23. Уилл Пауэр (Team Penske)

24. Фернандо Алонсо (McLaren-Honda-Andretti)

25. Чарли Кимболл (Chip Ganassi Racing)

26. Зак Вич (Ed Carpenter Racing)

27. Райан Хантер—Рей (Andretti Autosport)

28. Сейдж Карам (Dreyer & Reinbold Kingdom Racing)

29. Бадди Лазье (Lazier Partners Racing)

30. Конор Дейли (A.J. Foyt Enterprises)

31. Джек Харви (Michael Shank Racing with Andretti Autosport)

32. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing)

33. Джей Ховард (Schmidt Peterson Motorsports)

Видео: Verizon IndyCar Series, Sporting Streamer

Фотографии: indianapolismotorspeedway.com, Михаил Алешин (aleshin_official)