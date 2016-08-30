Заморский лев: в России появится обновленный Peugeot 408

Немолодой французский седан на платформе PF2, который производят в Калуге, пока не собирается на покой. Летом на рынок выйдет его обновленная версия с латиноамериканской внешностью.

Российский Peugeot 408

В прошлом году Peugeot 408 нашел в России 1413 покупателей, тогда как лидирующая в С-классе Skoda Octavia разошлась тиражом 21 759 экземпляров. Обновление должно подогреть интерес российского потребителя к компактному французскому седану, при этом, например, в Бразилии и Аргентине рестайлинговый 408-й на платформе PF2 предлагается еще с 2015 года, а китайцы уже три года как ездят на более современном Peugeot 408 второго поколения, построенном на модульной платформе EMP2, при этом год назад в Поднебесной дебютировал также чуть более компактный седан 308 на этой же «тележке».

Российский Peugeot 408

Мы же пока вместе с латиноамериканцами будем донашивать модель прошлого поколения, однако наш 408-й отличается от заморского слегка видоизмененной фальшрадиаторной решеткой.

Латиноамериканский Peugeot 408

Фотографий салона российской версии седана пока нет, да и технических подробностей немного: известно, что прежний 120-сильный бензиновый двигатель 1.6 уступит место новому с тем же рабочим объемом, но выдающим на 5 л.с. сил меньше, а главное — наконец-то уйдет в прошлое допотопный французский 4-ступенчатый гидромеханический автомат, ему на смену придет 6-ступенчатая АКП японской фирмы Aisin. В прошлом году, к слову, аналогичные метаморфозы произошли в линейке силовых агрегатов калужского Ситроена С4.

Латиноамериканский Peugeot 408

После рестайлинга для Peugeot 408 будет доступен ряд новых опций, а именно датчики дождя и света, задние датчики парковки, камера заднего вида, противотуманные фары с функцией освещения в поворотах, мультимедийная система SMEG с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой смартфонных интерфейсов Android Mirror Link и Apple CarPlay. Обновленный седан планируется предлагать в трех комплектациях — Access, Active и Allure, цены пока не объявлены.

1 июня в России стартуют продажи нового компактного кроссовера Peugeot 3008, цены и комплектации уже объявлены.

Калужский завод «ПСМА Рус» уже освоил и вполне современные модели, а именно коммерческие фургоны и микроавтобусы Peugeot Expert и Citroen Jumpy.

Фото: Peugeot