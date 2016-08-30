Суровый заокеанский закон: 10 тысяч долларов за объезд пробки

Показательный инцидент произошел давеча в Линкольне, штат Небраска. Девятнадцатилетний водитель на Сивике то ли торопился, то ли счел, что «ему можно», и махнул в объезд дорожного затора, нарушив требования знаков. Далеко он не уехал — бетон, уложенный накануне, был еще свежий, и седан крепко засел. Одним эвакуатором парень не отделался. Как сообщает издание Daily Mail, его поступок оценили в… десять тысяч долларов. Такой штраф, очевидно, придется заплатить за вызволение автомобиля из западни и, разумеется, за нанесенный дороге ущерб. Поврежденный участок пришлось снимать и укладывать новое покрытие. Теперь-то юнец станет настоящим гражданином, можно не сомневаться!
- А тем временем в России Счетная палата проверила финансовую отчетность Росавтодора за 2016 год и выявила множество нарушений. Во многих регионах средства на строительство и ремонт дорог израсходованы или использованы ненадлежащим образом.