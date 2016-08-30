Суровый заокеанский закон: 10 тысяч долларов за объезд пробки

50 оттенков серого рынка автомобилей Даже когда наш автомобильный рынок был куда разнообразней, чем сейчас, на дорогах встречалось множество так называемых «серых» автомобилей, официально не поставлявшихся в Россию и ввезенных серыми дилерами. К сожалению, недавно те, кто хотел приобрести автомобиль мечты и кого не устраивал официальный ассортимент, были окончательно «поставлены на место» системой ЭРА-ГЛОНАСС. Пошел на нет и серый бизнес: на вторичке всплывают лишь те машины, которые успели ввезти раньше. Советы бывалых: тонометр для сиденья, маркер для номеров Под рубрикой «Советы бывалых» мы публикуем маленькие хитрости, призванные облегчить жизнь водителя и сэкономить на ремонте и запчастях. На этот раз наши читатели поделились бюджетными решениями для замены втулок стабилизатора на кроссоверах и ремня ГРМ на Логанах, рассказали, как усилить поясничную поддержку водительского сиденья Рио или Соляриса с помощью старого тонометра, как подновить регистрационные знаки и найти в автомобиле применение магнитам от компьютерного жесткого диска. Pajero и Patrol — на одной платформе? За последние полгода было объявлено о двух крупных сделках. Opel переходит под контроль альянса PSA, а Mitsubishi становится частью империи Renault-Nissan. Что принесут эти перемены проблемным маркам?