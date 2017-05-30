Наценка и наглость: Dodge Demon подорожал почти в три раза

Маслкар, о котором все в последнее время только и говорят, успел виртуально появиться на eBay. Будущий владелец готов расстаться с ним за астрономическую сумму.

Challenger SRT Demon — один из самых невероятных и резонансных автомобилей в истории марки Dodge. Он ослепительно быстрый, имеет системы, которые совершенно не характерны для дорожных машин, и уже навлекает на свою персону гнев аудитории, озабоченной безопасностью на дорогах. Сумасшедший боекомплект, как мы теперь знаем, обойдется не бог весть в какие деньги — базовый автомобиль тянет примерно на 85 тысяч долларов. Тем не менее на интернет-площадке eBay некий предприимчивый товарищ уже разместил объявление о продаже пока еще не приобретенного маслкара за… 250 тысяч долларов

Предвосхищая шквал критики в свой адрес, продавец поспешил объяснить, чем продиктована ценовая политика. В объявлении сказано, что автомобиль будут выпускать всего год и произведут на свет 3300 экземпляров. Учитывая ажиотаж вокруг монстра, купить его смогут не все — очередь растянется аж с Луны. А тут появляется, собственно, наш герой, весь в белом и, словно волшебник, воплощает в жизнь мечту какого-то товарища, не успевшего приобрести автомобиль. Само собой, не бесплатно. К американскому барыге можно обратиться до размещения заказа и обсудить все опции или же купить машину с теми наворотами, которые он выберет сам. Вот такой бизнес.

Умопомрачительный Demon будет еще страшнее благодаря вмешательству тюнеров. Компания Hennessey Performance уже анонсировала апгрейд, который повысит мощность до 1000–1500 л.с.

Dodge Challenger SRT Demon дебютировал на мотор-шоу в Нью-Йорке. Там же показали суперкроссовер Jeep Grand Cherokee SRT Trackhawk с 707-сильной компрессорной «восьмеркой» от модификации Challenger SRT Hellcat, сделавшей хорошо известного «Гранда» одним из мощнейших и быстрейших SUV на планете.

Фото: Dodge