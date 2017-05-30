Наценка и наглость: Dodge Demon подорожал почти в три раза

Challenger SRT Demon — один из самых невероятных и резонансных автомобилей в истории марки Dodge. Он ослепительно быстрый, имеет системы, которые совершенно не характерны для дорожных машин, и уже навлекает на свою персону гнев аудитории, озабоченной безопасностью на дорогах. Сумасшедший боекомплект, как мы теперь знаем, обойдется не бог весть в какие деньги — базовый автомобиль тянет примерно на 85 тысяч долларов. Тем не менее на интернет-площадке eBay некий предприимчивый товарищ уже разместил объявление о продаже пока еще не приобретенного маслкара за… 250 тысяч долларов
Предвосхищая шквал критики в свой адрес, продавец поспешил объяснить, чем продиктована ценовая политика. В объявлении сказано, что автомобиль будут выпускать всего год и произведут на свет 3300 экземпляров. Учитывая ажиотаж вокруг монстра, купить его смогут не все — очередь растянется аж с Луны. А тут появляется, собственно, наш герой, весь в белом и, словно волшебник, воплощает в жизнь мечту какого-то товарища, не успевшего приобрести автомобиль. Само собой, не бесплатно. К американскому барыге можно обратиться до размещения заказа и обсудить все опции или же купить машину с теми наворотами, которые он выберет сам. Вот такой бизнес.
- Умопомрачительный Demon будет еще страшнее благодаря вмешательству тюнеров. Компания Hennessey Performance уже анонсировала апгрейд, который повысит мощность до 1000–1500 л.с.
- Dodge Challenger SRT Demon дебютировал на мотор-шоу в Нью-Йорке. Там же показали суперкроссовер Jeep Grand Cherokee SRT Trackhawk с 707-сильной компрессорной «восьмеркой» от модификации Challenger SRT Hellcat, сделавшей хорошо известного «Гранда» одним из мощнейших и быстрейших SUV на планете.
Фото: Dodge