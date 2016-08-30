Названа дата премьеры субкомпактного кроссовера Hyundai Kona

Kona — это не замена Креты, а альтернативный паркетник с более ярким дизайном и богатым оснащением. Он должен сделать Hyundai самым популярным азиатским автомобильным брендом в Европе.

В рейтинге популярности азиатских марок на европейском рынке Hyundai пока что занимает третье место после Тойоты и Ниссана, обойти их корейцы планируют к 2021 году с помощью нескольких успешных моделей, среди которых Kona станет едва ли не ключевой. Сегодня стало известно, что премьера кроссовера состоится 13 июня, а на официальном youtube-канале Hyundai появился видеотизер новинки:

Саундтрек в виде жесткого коммерческого дабстепа недвусмысленно намекает на целевую аудиторию Коны — это находящаяся в тренде молодежь, сросшаяся душой и телом со своими гаджетами. В интерьере обещана продвинутая мультимедийная система и проекционный экран, в базовой комплектации будут новейшие системы активной безопасности. Эксцентричная внешность нового корейского кроссовера также должна приглянуться евроотрокам — неофициальные снимки уже утекли в интернет.

О платформе Коны данные пока противоречивые: поговаривают, что кроссовер может получить независимую заднюю подвеску, чтобы соответствовать европейским драйверским ценностям, а вот полный привод в Старом Свете отнюдь не обязательный ингредиент для успеха: лидирующий на данный момент в европейском сегменте субкомпактных кроссоверов Renault Captur прекрасно обходится и без него.

Ожидается, что в продаже Kona появится до конца текущего года. Поставки в Россию маловероятны, у нас тут своя история и своя Крета.

В апреле на автосалоне в Шанхае дебютировал компактный кроссовер Hyundai ix35 нового поколения, позиционируемый как семейная альтернатива Туссану.

Осенью на российский рынок вернется в обновленном виде бизнес-седан Hyundai Sonata.

Фото, видео: Hyundai