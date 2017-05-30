Новые Peugeot Expert и Citroen Jumpy готовятся к старту продаж

Коммерческие фургоны, близнецы-братья Expert и Jumpy, поступят в салоны официальных дилеров в июле. Отличаются они лишь внешне — начинка, моторы и цены автомобилей одинаковые.

Peugeot Expert и Citroen Jumpy нового поколения собираются занять нишу между очень популярными на российском рынке коммерческими автомобилями ГАЗель Next, Ford Transit и Fiat Duсato. Для сравнения: цена новых «французов» стартует с отметки 1 299 900 рублей, а самый простой фургон ГАЗель Next с бензиновым двигателем Evotech обойдется в 1 140 000 рублей. За цельнометаллический коммерческий Ford Transit Custom попросят от 1 609 000 рублей, чуть дешевле обойдется Fiat Duсato — в 1 559 000 рублей. Таким образом, наши предположения подтвердились: Peugeot Expert и Citroen Jumpy уверенно заняли свою ценовую нишу.

Французские фургоны на нашем рынке будут предложены в трех вариантах длины, а не в двух, как предполагалось ранее. Это L1- 4,6 м, L2- 4,95 м и L3 — 5,3 м. Высота кузова при этом стандартная — до 1950 мм, в зависимости от нагрузки, колесная база коротких версий (L1) составит 2925 мм, длинных (L2 и L3) — 3275 мм.

Каждый из указанных типов кузова доступен в двух вариантах полной массы: до 2,5 т (версии для эксплуатации в городах, где въезд грузовым автомобилям в центр ограничен) и более 3 тонн. Объем грузового отсека автомобилей в зависимости от модификации составит от 4,6 до 6,6 м3, погрузочная длина — от 2162 до 4024 мм, а погрузочная ширина между арками колес — 1258 мм.

Двигателей на выбор два, оба дизельные. Это либо 1,6-литровый мощностью 90 л.с., который агрегатируется с 5-ступенчатой механикой, либо 2,0-литровый (150 л.с.), доступный как с 6-ступенчатой МКП, так и с 6-диапазонным автоматом.

По расчетам производителя, в смешанном цикле автомобили расходуют 5,9 л/100 км и 6,2 л/100 км для версий 2.0 MT и 2.0 AT, в городе — 7,2 л/100 км для версии 2.0 MT и 7,0 л/100 км — соответственно.

Peugeot Expert и Citroen Jumpy в начальной комплектации обойдутся в 1 299 000 рублей. За эти деньги предложат автомобиль с регулировкой руля по высоте и вылету, электроприводом и обогревом зеркал, импульсными электростеклоподъемниками, круиз-контролем, системой выявления усталости водителя. За безопасность отвечают системы динамической стабилизации ABS с функцией распределения тормозных усилий и ESP, дополненная антипробуксовочной системой, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира.

Все автомобили подготовлены для работы в сложных условиях: у них усиленная подвеска, установлена защита поддона картера, есть предпусковой подогреватель мотора и обогрев зоны покоя стеклоочистителей.

За доплату можно оснастить автомобиль кондиционером, датчиками парковки, камерой, мультимедиа с сенсорным дисплеем 7”, датчиками дождя и света и системой улучшения сцепления на льду.

Предыдущее поколение моделей продержалось на конвейере 20 лет. Новые

Peugeot Expert и Citroen Jumpy представили сначала в Женеве в марте прошлого года в виде комфортабельных минивэнов, а чуть позже показали и цельнометаллические фургоны.

Фото: PSA