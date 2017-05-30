1900 машин пострадали во время урагана в Москве

В столице продолжают подсчитывать ущерб от прошедшей 29 мая по городу стихии. Самая тяжелая и невосполнимая утрата — это, конечно, люди: на данный момент известно о 16 погибших.

По данным ТАСС, собранным из разных источников, в результате ураганного ветра в Москве и Подмосковье погибли 16 человек, в том числе один несовершеннолетний, за медицинской помощью в связи с полученными травмами обратились порядка 170 человек.

Материальный ущерб от стихии еще пока до конца не оценен, в пресс-службе МЧС России утром сообщали, что повреждено 1,9 тыс. автомобилей, более 180 зданий и повалено более 3,5 тыс. деревьев. Из-за урагана вчера в московских аэропортах отменили порядка 50 авиарейсов, ограничили движение на 20 улицах. Было прервано сообщение на ряде направлений Московской железной дороги (МЖД).

В настоящий момент более 1500 сотрудников МЧС и более 500 единиц техники пожарно-спасательных гарнизонов ликвидируют последствия разрушений, разгребают завалы, восстанавливают электроснабжение. Работа общественного транспорта восстановлена в полном объеме.

Стихия также затронула Владимирскую, Тульскую, Тверскую, Рязанскую и Калужскую области, там также ведутся работы по ликвидации принесенных ураганом разрушений. Для всех пострадавших и их родственников работает бесплатная «горячая линия» МЧС: 8-800-775-17-17.

О том, что делать, если ваш автомобиль стал жертвой стихийного бедствия, читайте в материале нашего эксперта.

Фото: Александр Сайганов/ТАСС