В столице автопродажи упали, а в Челябинской области выросли почти на четверть

В целом, продажи новых легковых автомобилей в регионах за четыре месяца 2017 года выросли, в минусе оказались лишь два региона.

За четыре месяца с начала года в России было продано 402,9 тыс. легковых автомобилей, что на 5,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Агентство «Автостат» исследовало, как распределялись автопродажи по регионам.

Пятерку лидеров возглавили Москва и Московская область, совокупная доля рынка которых составляет 24%. И хотя Москва в списке находится на первом месте с итоговым значением за четыре месяца 62,9 тыс. штук, продажи в столице показали отрицательную динамику (-6,8%). Рынок МО, напротив, вырос на 12,3%, составив 33,8 тыс. штук. В ведущую пятерку также вошли Санкт-Петербург, где продажи выросли на 9,2%, до 29 тыс. шт., Татарстан — 19,6 тыс. шт. (+14,9%) и Краснодарский край — 14,8 тыс. шт. (+4,7%).

В ведущей десятке, на которую приходится 54% рынка, вошли еще Башкортостан (14,3 тыс. шт.; +16,4%), Самарская (13,4 тыс. шт.; +0,9%), Свердловская (11,3 тыс. шт.; +20,1%), Ростовская (10,9 тыс. шт.; +6,4%) и Нижегородская (10,3 тыс. шт.; +8,2%) области.

Все регионы, за исключением Москвы (-6,8%) и Удмуртии (-14,7%), показали положительную динамику, особенно высока она в Челябинской области (+22,3%), в Пермском крае (+20,7%) и Свердловской области (20,1%). В 11 регионах продажи превышают 10 тыс. штук, а в 12 — недотягивают до 5 тыс. штук.

Фото: Роман Пименов/ТАСС

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Комментарии (6)

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Да куча дилеров за МКАДом вот и рост в области.

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Собянин мало-помалу добивается своей цели — пересадить всех на ОТ

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Так вот ты какой, отложенный спрос...

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