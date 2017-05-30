Бесконтактная авария: своя страховая не поможет

С кого требовать выплаты, если прямого столкновения автомобилей не было, но автомобиль пострадал из-за нарушения ПДД другим участником дорожного движения? Решая этот вопрос, Верховному суду пришлось аннулировать решения нижестоящих инстанций.

Гражданин Сызранов ехал по прямой дороге, когда перед ним внезапно начала разворачиваться машина под управлением некоей Ермоленко. Тот крутанул руль, чтобы избежать аварии, не справился с управлением и врезался в дерево.

Виновной в аварии была признана Ермоленко, и пострадавший обратился в свою страховую компанию, чтобы по прямому возмещению убытков получить компенсацию ущерба. Однако страховая компания ему в выплате отказала на том основании, что столкновения автомобилей не было. Суд первой инстанции встал на сторону потерпевшего и постановил взыскать со страховой компании 370 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба и 100 тысяч рублей в качестве штрафа, сообщает «Российская газета».

Страховщик подал на апелляцию, однако суд второй инстанции оставил в силе решение нижестоящего суда. Дело дошло до Верховного суда, который подтвердил, что пострадавшему положено возмещение, но требовать его по прямому возмещению убытков со своей страховой компании нельзя, так как по ПВУ можно обращаться в строго установленных законом случаях, то есть когда вред причинен обоим транспортным средствам, то есть было столкновение. Если же соприкосновения транспортных средств не было, но автомобиль все равно пострадал по вине неправильных действий другого водителя и это официально признано, потерпевший должен обратиться за возмещением убытка в страховую компанию виновника ДТП. И уже та обязана предоставить ему выплату в полном объеме.

Ранее ВС разъяснил, кто может считаться собственником движимого имущества, к коему относится автомобиль.

Как правильно оценить ущерб при ДТП, если утраченное транспортное средство не подлежит восстановлению, а аналогичное на рынке стоит дороже, чем было указано в договоре купли-продажи? Решение об этом также можно найти в постановлении Верховного суда.



Фото: Георгий Андреев/ТАСС