На машину упало дерево. Как возместить ущерб?

Можно ли автомобилистам рассчитывать на компенсацию за повреждение или полную утрату автомобиля? Безусловно. Проще всего получить возмещение ущерба тем, у кого есть полис каско. Для этого необходимо обратиться в отделение полиции для фиксации происшествия, для оперативности можно воспользоваться телефоном 112. Оформлением подобных случаев занимается участковый, он выдаст вам справку о повреждениях автомобиля и укажет, что произошло это в результате падения дерева. После этого нужно подать в страховую компанию заявление о выплате компенсации (деньги на ремонт или непосредственно ремонт в СТО).
А как быть, если на руках только полис ОСАГО? Тут нужно понимать, что выплатить компенсацию обязана будет организация, на балансе которой находится рухнувшее дерево, и только при условии ненадлежащего ухода. Порядок действий здесь такой же, как и при добровольном страховании. Если дерево трухлявое или сухое, это нужно зафиксировать на фото или видео, можно составить простой акт о состоянии дерева и заручиться поддержкой свидетелей. От участкового нужно потребовать фиксации состояния дерева. Так как подобные споры, как правило, решаются только в суде, не лишним будет сохранить фрагмент гнилого ствола (опять же под запись или при свидетелях). Вдруг возникнет необходимость экспертизы состояния дерева? А у вас на этот случай будет козырь!
Выплаты можно добиться также в том случае, если дерево не трухлявое. Дело в том, что местные органы власти обязаны оповещать жителей в случаях природных катаклизмов. Если же население не предупредили или сделали это абы как, то вся вина ложится на городские власти. Вчера, к примеру, лишь единицы получили предупреждающие СМС, многие были попросту не в курсе, что надвигается ураган. А раз предупреждения не было, власть обязана выплатить пострадавшим требуемые суммы на компенсацию ущерба.
Что касается «летающих» остановок общественного транспорта и падающих на автомобили рекламных конструкций, то тут претензии следует предъявлять также балансодержателям, в ведении которых находится данный объект. У всех таких конструкций есть предел мощности, и, как правило, он достаточно высок. Вчерашние события, например, говорят лишь о том, что остановки и рекламные щиты были плохо закреплены. Конечно, ответственные лица могут сослаться на форс-мажорные обстоятельства, но по каждому такому случаю решение будет принимать назначенная судом экспертная комиссия.
- Напомним, вчера гроза, град, ветер с порывами 17–22 м/с принесли столице разрушения и жертвы. Очевидцы выложили на YouTube видео с последствиями стихийного бедствия.
- Материальный ущерб от стихии еще пока до конца не оценен, но речь может идти о повреждении порядка 1,9 тыс. автомобилей, более 180 зданий и более 3,5 тыс. деревьев. Но самая горькая утрата — вчера ураган унес жизни 16 человек, многие обратились за помощью в медучреждения.
Фото: Алексей Беев, Елена Редькина