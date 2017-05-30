На машину упало дерево. Как возместить ущерб?

Недавний ураган, пронесшийся по Москве и области, нанес серьезный ущерб. Помимо автомобилистов пострадали и пешеходы. К сожалению, есть погибшие. Но в данном материале мы остановимся на том, с кого можно требовать возмещения ущерба, причиненного автомобилю, например, упавшим деревом или плохо закрепленной уличной конструкцией.

Можно ли автомобилистам рассчитывать на компенсацию за повреждение или полную утрату автомобиля? Безусловно. Проще всего получить возмещение ущерба тем, у кого есть полис каско. Для этого необходимо обратиться в отделение полиции для фиксации происшествия, для оперативности можно воспользоваться телефоном 112. Оформлением подобных случаев занимается участковый, он выдаст вам справку о повреждениях автомобиля и укажет, что произошло это в результате падения дерева. После этого нужно подать в страховую компанию заявление о выплате компенсации (деньги на ремонт или непосредственно ремонт в СТО).

А как быть, если на руках только полис ОСАГО? Тут нужно понимать, что выплатить компенсацию обязана будет организация, на балансе которой находится рухнувшее дерево, и только при условии ненадлежащего ухода. Порядок действий здесь такой же, как и при добровольном страховании. Если дерево трухлявое или сухое, это нужно зафиксировать на фото или видео, можно составить простой акт о состоянии дерева и заручиться поддержкой свидетелей. От участкового нужно потребовать фиксации состояния дерева. Так как подобные споры, как правило, решаются только в суде, не лишним будет сохранить фрагмент гнилого ствола (опять же под запись или при свидетелях). Вдруг возникнет необходимость экспертизы состояния дерева? А у вас на этот случай будет козырь!

Выплаты можно добиться также в том случае, если дерево не трухлявое. Дело в том, что местные органы власти обязаны оповещать жителей в случаях природных катаклизмов. Если же население не предупредили или сделали это абы как, то вся вина ложится на городские власти. Вчера, к примеру, лишь единицы получили предупреждающие СМС, многие были попросту не в курсе, что надвигается ураган. А раз предупреждения не было, власть обязана выплатить пострадавшим требуемые суммы на компенсацию ущерба.

Что касается «летающих» остановок общественного транспорта и падающих на автомобили рекламных конструкций, то тут претензии следует предъявлять также балансодержателям, в ведении которых находится данный объект. У всех таких конструкций есть предел мощности, и, как правило, он достаточно высок. Вчерашние события, например, говорят лишь о том, что остановки и рекламные щиты были плохо закреплены. Конечно, ответственные лица могут сослаться на форс-мажорные обстоятельства, но по каждому такому случаю решение будет принимать назначенная судом экспертная комиссия.

Напомним, вчера гроза, град, ветер с порывами 17–22 м/с принесли столице разрушения и жертвы. Очевидцы выложили на YouTube видео с последствиями стихийного бедствия.

видео с последствиями стихийного бедствия. Материальный ущерб от стихии еще пока до конца не оценен, но речь может идти о повреждении порядка 1,9 тыс. автомобилей, более 180 зданий и более 3,5 тыс. деревьев. Но самая горькая утрата — вчера ураган унес жизни 16 человек, многие обратились за помощью в медучреждения.

Фото: Алексей Беев, Елена Редькина