Не секрет, что многие покупают дорогие спорткары с целью их последующей перепродажи. В фирме Porsche подобную деятельность не одобряют и будут с ней бороться.

Porsche 911 R

Андреас Пройнингер, отвечающий в Porsche за разработку GT-моделей, рассказал в интервью американскому изданию Car and Driver о своем недовольстве тем фактом, что редкие спорткары становятся инструментом наживы для перекупщиков.

Типичный пример — лимитированное купе Porsche 911 R: его выпустили в прошлом году тиражом 991 экземпляр, заводская цена составляла порядка 190 тысяч евро, а на вторичном рынке цена быстро улетела за миллион евро!

Porsche 911 GT3

В марте этого года Porsche представила обновленный 911 GT3 и обескуражила спекулянтов тем, что решила вернуть на эту модель механическую коробку передач, тем самым обвалив цены на 911 R. Дело в том, 911 R и 911 GT3 технически очень близки и эксклюзивный статус «эрки» держался не только на ограниченном тираже и облегченном кузове, но и на механической коробке передач, которой у GT3 текущего поколения прежде не было. Некоторые владельцы 911 R были очень разочарованы тем, что их автомобиль утратил толику раритетности и теперь ценится не так дорого, как им хотелось бы. Пройнингер на эти негодования отвечает так:

«Мы вам не хедж-фонд! Я обращаюсь к людям, которые упрекают нас в том, что мы предложили машину с механической коробкой, такой же как у 911 R: если клиенты просят у нас больше подобных машин, мы идем им навстречу.

Лично я люблю, когда наши автомобили используются, ради этого мы их и делаем. Они слишком хороши для того, чтобы пылиться в гаражах. Мне не нравится, когда люди делают деньги на наших машинах, это идет вразрез с нашими целями. Назначение лимитированных машин вовсе не в том, чтобы приносить прибыль владельцам».

В будущем Porsche намерена тщательно отслеживать судьбу всех лимитированных спорткаров и если увидит, что владелец той или иной машины быстро от нее избавился, то в следующий раз ему просто откажут в покупке — мол, прости, дорогой, все уже распродано, для тебя машин нет.

Сбить спесь со спекулянтов таким образом, возможно, получится, однако вряд ли эта мера убережет раритеты по гаражного застоя — многие автоколлекционеры намеренно консервируют машины, чтобы сохранить их, так сказать, в девственной чистоте. Делают они это не с целью наживы, хотя близкий к нулю пробег — это гарант высокой стоимости в будущем, а просто потому, что относятся к машине как к реликвии, вроде яйца Фаберже или картины Пикассо. Сделать с этим, к сожалению, практически ничего невозможно — не прописывать же, в самом деле, в договоре купли-продажи ежегодный обязательный минимальный пробег…

Компания Ford с целью исключения спекулянтов из числа покупателей своего нового среднемоторного суперкара GT придумала целый квест для его будущих владельцев, в рамках которого они должны были доказать свою «благонадежность».

Фото: Porsche