Крутые меры: Чак Норрис стал лицом Fiat Professional

Коммерческое подразделение концерна FCA заключило рекламный контракт с легендарным актером, продюсером и спортсменом. В рамках кампании планируется использовать, главным образом, славу Чака Норриса как интернет-мема.

Вряд ли среди наших читателей найдется хотя бы один, кто не слышал анекдотов из серии «Факты о Чаке Норрисе», иронизирующих на тему запредельной силы, несгибаемой воли и фантастической харизмы собирательного киногероя в исполнении американского актера. Шутки эти по большей части вдохновлены сериалом «Крутой Уокер: правосудие по-техасски», где Норрис играл справедливого рейнджера, в одиночку расправлявшегося с полчищами грабителей, наркоторговцев, похитителей и прочих отморозков. Большинство серий заканчиваются драками, в которых Норрис наносит по врагу свой коронный удар ногой с разворота. Этот прием многократно обмусолен в «Фактах о Чаке Норрисе», например:

Чак Норрис прямо сейчас ударом ноги с разворота поддерживает движение Земли вокруг своей оси.

Есть шутки и на дорожно-транспортную тематику:

Чак Норрис настолько крут, что злые байкеры объезжают его за два штата по горам и пустыням. В конце пути их встречает кулак Чака Норриса.



Однажды Чак Норрис переходил дорогу в неположенном месте и сбил автомобиль.



Чак Норрис получил водительские права, когда ему было 16. Секунд.

Но самые удачные и баянистые все же на общечеловеческие темы:

Чаку Норрису 77 лет. За эти годы он изрядно потрепал жизнь.



Когда Чак Норрис смотрит правде в глаза, она краснеет и отводит взгляд.

Как интернет-мем Чак Норрис известен с середины прошлого десятилетия, но по сей день слава его не угасла, и стратеги FCA решили, что образ актера гармонично сочетается с качествами, присущими коммерческим автомобилям Fiat: решительность, надежность, динамичность, эффективность, близость к потребителю. В рекламной кампании, которая стартует в июне, Норрис предстанет в привычном амплуа: в ковбойской шляпе, куртке и джинсах, перетянутых ремнем с большой металлической бляхой — в общем, тот самый крутой Уокер, пусть и немного постаревший, но не утративший силы духа и стального взгляда. Будем надеяться, что фиатовские креативщики сумеют добавить к «Фактам о Чаке Норрисе» новые, по-настоящему забавные главки, над которыми мы все вместе посмеемся.

Автоконцерны регулярно привлекают кинозвезд для раскрутки своей продукции, но дальше всех в этом плане пошла фирма BMW: она заказывает знаменитым режиссерам собственные короткометражные блокбастеры. Последний, под названием «Побег» с Клайвом Оуэном в главной роли вышел осенью прошлого года.

Фото: FCA