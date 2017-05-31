Цена вопроса: Audi RS 5 Coupe добралась до России

Новый полноприводный спорткар выходит на отечественный рынок. Объявлен рублевый прайс.

Самая грозная ингольштадтская «пятерка» уже здесь! Дебютант Женевского автосалона, построенный на новой версии платформы MLB и вооруженный «битурбошестеркой» объемом 2,9 л от Porsche Panamera второго поколения (450 л.с. и 600 Нм при 1900–5000 об/мин), обойдется минимум в 5 млн 50 тыс. рублей. Дорого это или нет? Прайс новинки не шокирует на фоне других «эр-эсок». Так, 605-сильный суперуниверсал RS 6 Avant performance и мегахэтчбек RS 7 performance с той же отдачей начинаются от 7 млн 660 тыс. и 8 млн рублей соответственно. Но базовая стоимость конкурентов супер-«пятерки» все-таки поменьше: Mercedes-AMG C 63 Coupe (476 л.с.) стартует от 4 млн 820 тыс., а за BMW M4 (431 л.с.) просят минимум 4 млн 540 тыс. рублей. Правда, они заднеприводные, а RS 5 Coupe «полнокопытная» и более динамичная — 3,9 с до сотни! Максимальная скорость 280 км/ч.

Базовая комплектация включает в себя систему стоп-старт, трехзонный климат-контроль, отделку салона кожей и алькантарой, мультимедийную систему с семидюймовым монитором и 19-дюймовые колесные диски. Перечень опций традиционно широк. За доплату спорткар оснастят акустикой Bang & Olufsen, амортизаторами с изменяемой жесткостью и другими наворотами. Но и это не все: на выбор предлагаются ассистирующие пакеты — «Путешествие» и «Город».

Накануне стали известны цены на новый спорткроссовер Audi SQ5 мощностью 354 л.с. Прайс начинается от 4 млн 100 тыс. рублей.

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Фото: Audi