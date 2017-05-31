Достала коробка PowerShift: 7000 владельцев Фордов обратились в суд

Многие российские автолюбители с недоверием относятся к роботизированным коробкам с двумя сцеплениями. Оказывается, не они одни: утомленные плохой работой коробок Ford PowerShift американцы решили, что с них хватит, и подали на производителя в суд.

Исковое заявление, подготовленное юридической фирмой Stern Law PLLC, объединило владельцев Фокусов 2012–2016 модельных годов и Фиест 2011–2016 модельных годов, оснащенных автоматическими коробками PowerShift. Дело будет рассматривать Окружной суд округа Уэйн в Детройте. Суть претензий истцов сводится к тому, что коробка передач PowerShift работает ненадлежащим образом, а именно «дрожит, дергается, проскальзывает, быстро изнашивается, медленно переключает передачи, приводит к неожиданным и самопроизвольным ускорениям», все это негативно сказывается на безопасности автомобиля, снижает его рыночную стоимость, доставляет владельцу нравственные страдания. Истцы требуют, чтобы каждому из них была выплачена адекватная компенсация.

Издание Automotive News запросило комментарий у фирмы-производителя, но там давать какие-либо пояснения по судебному делу отказались, заявив, что «Ford предоставляет своим клиентам автомобили наивысшего качества».

Наши американские коллеги также сообщают, что о проблемах с коробками PowerShift в Америке известно уже давно и что Ford выпустил более 20 технических предписаний для дилеров, которые должны были улучишь качество работы капризного агрегата. В 2014 году производитель увеличил гарантию на коробки PowerShift с пяти лет и 60 тысяч миль (96 560 км) до семи лет и 100 тысяч миль (160 900 км), чтобы клиенты не опасались непредвиденных расходов.

Нынешний судебный иск в связи с коробками PowerShift не первый: в 2012 году с аналогичными претензиями к Форду обратились в суд калифорнийские автовладельцы. В апреле этого года стороны заключили мировое соглашение.

В обзоре нашего эксперта о том, с какими техническими особенностями подержанную машину лучше не брать, преселективные коробки передач с двумя сцеплениями стоят на первом месте.

Фото: Ford