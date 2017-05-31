Попали в яму? За ремонт заплатят городские власти (по крайней мере в Саратове)

Страховщик отсудил у администрации Саратова деньги после того, как ему пришлось возмещать клиенту ущерб, полученный из-за дефекта дорожного покрытия.

Клиентка саратовского филиала компании «АльфаСтрахование» обратилась за выплатами по каско. Ее автомобиль Mercedes-Benz (модель не указывается) на полном ходу влетел в яму у канализационного люка, в результате чего пострадали бампер и колесо автомобиля. Понятно, что у любого Мерседеса это выливается в кругленькую сумму. Страховщик признал этот случай аварийным и выплатил даме причитающееся возмещение за ущерб. А после обратился с иском в Арбитражный суд Саратовской области, чтобы взыскать деньги с городских властей.

В заявлении было указано, что если размер выбоины превышает 15 см по длине, 60 см по ширине и 5 см по глубине, она должна быть отмечена предупреждающими знаками. Данная конкретная яма длиной 3 м, шириной 2,2 м и глубиной 15 см никак не была отмечена, рядом не стояло ни предупреждающих знаков, ни ограждений.

Суд постановил, что авария произошла по вине городских властей, которые не выполнили требования по содержанию дороги, и она пришла в «упадочное состояние». Администрацию Саратова обязали возместить ущерб, понесенный страховой компанией, который та оценила в 66 тыс. рублей, а также привести дорогу в нормальное состояние.

Таким образом, это стало неплохим прецедентом: у страховщиков всегда есть в арсенале хорошо подготовленные юристы, и если они будут обращаться в суд по каждому случаю порчи автомобиля на дороге, произошедшему в результате ее плохого содержания, возможно, региональные власти и сами начнут шевелиться, чтобы избежать подобных выплат и нервотрепки.

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Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС