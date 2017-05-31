Парижский гламур: новый Renault Scenic стал еще красивее

Дебютировавший год назад популярный французский компактвэн четвертого поколения удивил автолюбителей базовыми 20-дюймовыми колесами, кроссоверными пропорциями и низковольтной гибридной силовой установкой. Теперь же на европейский рынок выходит наиболее роскошная версия Initiale Paris.

Renault Scenic
Renault Scenic

Renault > Scenic

Initiale Paris — это линейка околопремиальных моделей Renault, отличающихся от прочих богатой комплектацией и особыми элементами оформления. Теперь люксовая версии есть и у Сценика, европейцы смогут заказать ее с 7 июня.

Снаружи Scenic Initiale Paris можно узнать по более выразительной фальшрадиаторной решетке, литыми дисками оригинального дизайна и лакокрасочному покрытию с перламутровым эффектом. Внутри — отделка кожей наппа (можно выбрать двухцветную комбинацию), оригинальные накладки на порогах и центральной консоли, аудиосистема Bose, передние кресла со встроенными массажерами.

Версия Initiale Paris доступна как для стандартного 5-местного Сценика, так и для его удлиненной 7-местной версии Grand, а вот набор силовых агрегатов для люксовых компактвэнов ограничен: доступен лишь один бензиновый турбомотор 1.2 TCe мощностью 130 л.с. в паре с 6-ступенчатой механикой и два 1,6-литровых турбодизеля мощностью 130 и 160 л.с., последний в комплекте с 6-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Заказать экономичную 48-вольтовую гибридную силовую установку для премиальной версии нельзя — видимо, французские маркетологи считают, что коль у покупателя нашлись денежки на версию Initiale Paris, то и на лишних литрах горючки он не разорится.

В России Renault Scenic четвертого поколения, к сожалению, недоступен, хотя, судя по отзывам наших читателей, многим машина нравится — разве что штатные 20-дюймовые «катки» для отечественных дорог — это все-таки перебор.

Парижский гламур: новый Renault Scenic стал еще красивее

Фото: Renault

Парижский гламур: новый Renault Scenic стал еще красивее
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Отзывы о Renault Scenic

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Комментарии (2)

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Расход около 8 литров в бодром темпе и условиях предгорья. Пенсионер на равнине легко может приблизится к заявленным 5–6 литрам.
На огромном центральном планшете возможны огромные возможности конфигураций систем машины, дизайн приборного щитка около 5 вариантов и куча доп параметров, свет снаружи и свет/цвет внутри — десяток СТРАНИЦ , а вариантов видимо будут сотни.климат 3 страницы,
Машина реально семиместная, реализовано электрическое складывание 5 задних мест в «пол». Использовал в 5 местном варианте, места для ног в среднем ряду больше чем требуется. Куча регулировок механических для среднего ряда и куча электрических для первого.
Первая ложка дегтя( может и лишь очень личного ) спинка второго ряда не откидывается для положения —полулёжа.
Вторая ложка-19 размер колёс больше понты , чем необходимость. Комфорт достойный как и управляемость . Может несколько раздражать реакции руля при малых поворотах и степенном темпе, но к этому быстро привыкаешь и вполне вероятно можно подкорректировать в настройках этого большого гаджета.
В данной большой машине есть люк в крыше , но без инструкции найти , как он управляется и какими кнопками не получилось, не хватило времени.
Всем удачи на дороге и жизни!
Фото с проекцией информации на стекло к сожалению не получилось,телефон не смог сообразить и в итоге данное фото несет не более 10 процентов информации о системе. В реалии это минималистично-красиво и очень информативно.

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Сценик сегодня уменьшенная копия Эспаса, без очной ставки не различить,
ниже отчет о старшем брате,с самым мощным дизелем и роботом. за август2016.
Фары , точнее их свет и их автоматика, светодиоды хороши без оговорок, фары «облизывают» повороты и вертикальные изломы профиля .
Быстродействие автоматики ближний /дальний просто поражает , как и логика работы данной системы, никогда не слепит впереди идущие машины , ложных срабатываний на прожектора освещения и катафоты вдоль дорог нет.
Лаконичная система проецирования необходимых данных на стекло — просто класс, кроме классических параметров она может выводить дистанцию до впереди идущего авто в цветовом варианте — пятнышко под бампером впереди идущей машины окрашивается с плавным перетеканием от красного, желтого до зеленого .данные навигации там тоже ловко нарисованы и как и разрешённая скорость на данном участке , причём " краснеющая" при превышении.
Навигация , для штатной системы , более чем продвинутая , знает многие языки в том числе Русский , в меню настройки машины , при выборе языка , ВСЕ надписи на приборах и дисплеях на правильном русском, русская речь в подсказках вполне адекватна и более чем понятна.
Связка дизеля и робота в данном авто вполне можно назвать идеальной , вне зависимости от темперамента водителя и внешних условий.
Динамика в разрешенном скоростном диапазоне и узких европейских дорогах вполне достаточная , а если учесть размеры и вес авто помноженное на количество лошадей то и достойная.
Фишка с которой не разобрался- надпись 4control на крышке бардачка и задней двери, полного привода в перечне модификаций нет , но по поведению авто в предельных режимах — это либо полный привод или очень продвинутая система стабилизации. Теперь разобрался-подруливающая система на задней оси.

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