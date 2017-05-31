Парижский гламур: новый Renault Scenic стал еще красивее

Дебютировавший год назад популярный французский компактвэн четвертого поколения удивил автолюбителей базовыми 20-дюймовыми колесами, кроссоверными пропорциями и низковольтной гибридной силовой установкой. Теперь же на европейский рынок выходит наиболее роскошная версия Initiale Paris.

Initiale Paris — это линейка околопремиальных моделей Renault, отличающихся от прочих богатой комплектацией и особыми элементами оформления. Теперь люксовая версии есть и у Сценика, европейцы смогут заказать ее с 7 июня.

Снаружи Scenic Initiale Paris можно узнать по более выразительной фальшрадиаторной решетке, литыми дисками оригинального дизайна и лакокрасочному покрытию с перламутровым эффектом. Внутри — отделка кожей наппа (можно выбрать двухцветную комбинацию), оригинальные накладки на порогах и центральной консоли, аудиосистема Bose, передние кресла со встроенными массажерами.

Версия Initiale Paris доступна как для стандартного 5-местного Сценика, так и для его удлиненной 7-местной версии Grand, а вот набор силовых агрегатов для люксовых компактвэнов ограничен: доступен лишь один бензиновый турбомотор 1.2 TCe мощностью 130 л.с. в паре с 6-ступенчатой механикой и два 1,6-литровых турбодизеля мощностью 130 и 160 л.с., последний в комплекте с 6-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Заказать экономичную 48-вольтовую гибридную силовую установку для премиальной версии нельзя — видимо, французские маркетологи считают, что коль у покупателя нашлись денежки на версию Initiale Paris, то и на лишних литрах горючки он не разорится.

В России Renault Scenic четвертого поколения, к сожалению, недоступен, хотя, судя по отзывам наших читателей, многим машина нравится — разве что штатные 20-дюймовые «катки» для отечественных дорог — это все-таки перебор.

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Фото: Renault