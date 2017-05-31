Kalina и Granta стали комфортнее и безопаснее

Семейство вазовских автомобилей получило новые полезные функции. Улучшений целая россыпь, кроме того, Lada Granta в комплектации Люкс оснащается еще одним мотором — 8-клапанным 1.6 мощностью 87 л.с.

Kalina

В базовой комплектации «Стандарт» хэтчбек, универсал и кроссовая версия Калины обзавелись кнопкой отпирания багажника из салона. В «Комфорте» появилась функция задержки выключения света фар на парковке и обогрев наружных зеркал в дополнение к электрорегулировке. Комплектация Luxe с пакетом Navi оснащается тревожной кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС. Поскольку модель не новая, обязательного требования об ее установке нет, а вот Lada Vesta и XRAY во всех комплектациях оснащаются ею в обязательном порядке.

Granta

Седан и лифтбек Lada Granta в комплектации «Комфорт» получили электропривод наружных зеркал, а в версии «Люкс» автомобиль может оснащаться 8-клапанным мотором мощностью 87 л.с., до этого был доступен только 16-клапанный мощностью 106 л.с. Это порадует экономных автовладельцев: до 100 л.с. размер транспортного налога будет ниже, а сам автомобиль, оснащенный таким мотором, на 16 тыс. рублей дешевле.

Также в «Люксе» у Гранты появилась более эргономичная панель с электронным управлением климат-контролем, ранее доступная только для более дорогой Калины.

Рассеиватели указателей поворота на всех Грантах и Калинах стали бесцветными, а при выключении зажигания аудио- или мультимедиасистемы отключаются автоматически.

Актуальные прайс-листы будут доступны на Lada.ru только завтра. В пресс-центре АВТОВАЗа «За рулем.РФ» сообщили, что базовые версии Kalina/Granta останутся без изменений, а отдельные комплектации подорожают в среднем на 700 рублей.

Согласно статистике AEB, в апреле в России было продано 8419 Грант, что на 13% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Модель занимает второе после Kia Rio место в топ-25 самых популярных автомобилей российского авторынка. Всего же нашли своих покупателей более 520 тыс. Грант и около 160 тыс. Калин второго поколения.

в апреле в России было продано 8419 Грант, что на 13% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Модель занимает второе после место в топ-25 самых популярных автомобилей российского авторынка. Всего же нашли своих покупателей более 520 тыс. Грант и около 160 тыс. Калин второго поколения. Недавно фотошпионы в очередной раз засняли новый универсал Lada Vesta, судя по фото, задние тормоза у автомобиля будут дисковыми.

Фото: АВТОВАЗ