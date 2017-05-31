Последняя гастроль Сааба: китайцы сделали его таким

Автомобилестроительная компания NEVS, прибравшая к рукам то немногое, что осталось от некогда легендарной шведской фирмы Saab, представила свои первые новинки — седан 9–3 и кросс-универсал 9–3X. Обе, как несложно догадаться, сделаны на базе одноименных саабовских моделей, но силовая установка у них электрическая, а внешность основательно перекроена.

NEVS 9–3

Штаб-квартира NEVS (расшифровывается как National Electric Vehicle Sweden) находится в Тролльхеттане, на исторической родине Сааба, однако производство и львиная доля компонентов теперь китайские. В январе молодая компания (основана в 2012 году) получила в КНР лицензию автопроизводителя, в городе Тяньцзинь сейчас полным ходом идет возведение завода мощностью 200 тысяч машин в год, который заработает в конце этого года. Здесь же в Тяньцзине стартует пилотная программа по использованию электромобилей NEVS в системе каршеринга, а в свободной продаже шведско-китайские «электрички» появятся в 2018 году.

NEVS 9–3

Изображения седана NEVS 9–3 и кросс-универсала NEVS 9–3X были опубликованы в преддверии выставки потребительской электроники CES Asia в Шанхае, которая откроется 7 июня — там новоявленные электромобили можно будет увидеть живьем. Рестайлинг от китайских кутюрье вышел, прямо скажем, на любителя, фотографий салона пока нет, сведения о технической начинке практически отсутствуют: в свежем пресс-релизе производитель лишь сообщает о том, то запас хода на одной зарядке составит 300 км. По какой методике он подсчитан, неизвестно.

NEVS 9–3X

Сообщается также, что электромобили NEVS снабжены высокоэффективной системой микроклимата ACAC (Always Clean Air Cabin), которая удаляет из поступающего в салон воздуха 99% вредных веществ — для китайских мегаполисов, задыхающихся от смога, это очень важная и привлекательная для потребителя особенность.

NEVS 9–3X

Пресс-служба NEVS уверяет, что различные китайские компании уже заказали более 150 тысяч электромобилей 9–3. Смущает тот факт, что в последнем релизе эти заказчики не называются, — те ли это фирмы, о которых сообщалось ранее? В декабре 2015 года представители NEVS рапортовали о том, что ее первым и самым крупным клиентом стала китайская лизинговая компания Panda New Energy, заказавшая с ходу аж 250 тысяч электрокаров на общую сумму 12 млрд долларов. 150 тысяч — это как раз 9–3, а еще 100 тысяч — электрические минивэны фирмы Fujian New Long Ma Motor, которая с недавних пор наполовину принадлежит NEVS. Кроме того, в январе прошлого года сообщалось о заказе на 20 тысяч электрических седанов 9–3 от китайского промышленного холдинга Volinco.

План развития NEVS, озвученный в конце 2015 года, подразумевает расширение модельного ряда за счет четырех новых моделей, разрабатываемых на новой модульной платформе Phoenix, также доставшейся в наследство от Сааба.

Руководство NEVS очень хотело сохранить за собой право на использование марки Saab, славное имя повысило бы привлекательность китайских «электричек», но авиастроительный холдинг Saab AB соответствующего разрешения со своей стороны не дал.

Фото: NEVS