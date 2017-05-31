Peugeot 2008 в России: начались продажи и объявлены цены

Компактный кроссовер доступен в Европе с мая 2016-го, в России он должен был появиться еще в конце прошлого года, но сроки сдвинулись. Цены начинаются от 1 млн 299 тыс. рублей.

Обновленный городской кроссовер получил новую решетку радиатора и другие задние фонари. На российском рынке автомобиль продается с мотором 1.2 мощностью 110 л.с. и шестидиапазонным автоматом.

Комплектаций всего две: Active и Allure по цене 1 млн 299 тыс. и 1 млн 359 тыс. рублей. Уже в начальной версии автомобиль оснащается ABS, системой помощи при экстренном торможении, антипробуксовочной системой, системой электронного распределения тормозных усилий, системой курсовой устойчивости, 4 подушками безопасности, креплениями для детских кресел Isofix, трехступенчатым обогревом передних сидений, светодиодными дневными ходовыми огнями, светодиодными задними фонарями, бортовым компьютером, ЖК-дисплеем на панели приборов, розеткой 12 В, электроприводом и обогревом зеркал, двухзонным климат-контролем, аудиосистемой с 4 динамиками и 16-дюймовыми колесными дисками.

Комплектация Allure дополнена оконными подушками (шторками) безопасности, круиз-контролем, тонировкой задних стекол, задними датчиками парковки, накладками на колесные арки, датчиками дождя и света, самозатемняющимся салонным зеркалом заднего вида и колесными дисками оригинального дизайна.

За доплату на автомобиль можно установить камеру заднего вида, включающую задние датчики парковки, панорамную стеклянную прозрачную крышу (для комплектации Active), доступна также обивка сидений кожей и многое другое.

Мы познакомились с рестайлинговым автомобилем еще весной прошлого года. Подробности читайте в материале нашего автора.

Фото: Peugeot