Peugeot 2008 в России: начались продажи и объявлены цены

Volkswagen Golf — сравниваем новые версии Вслед за рестайлингом обычного Гольфа настал черед его заряженных модификаций. Некоторые из них требуют подзарядки — если речь идет о плагин-гибриде Golf GTE или полностью электрическом варианте e‑Golf. Другие же, напротив, заряжают сами — ведь невозможно не ощутить прилив воодушевляющей энергии за рулем горячих модификаций GTI и R. Новая Mazda CX-5 — сенсация из Владивостока Такого мы еще не знали: обновление японской модели приходит с востока России! Путешествие в Страну Души: по Абхазии на новой Крете Компания Hyundai совместила в одном мероприятии два интересных знакомства: с полной линейкой кроссоверов марки и достопримечательностями Абхазии.