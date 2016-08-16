Прощальный Фокус: «горячий» Ford ублажит немногих

«Голубой овал» анонсировал фактически финальное исполнение хот-хэтча Focus RS, успевшего прославиться свирепым характером и неординарными техническими решениями. Вот только приобрести его смогут далеко не все желающие.

Ford Focus
Ford Focus

Ford > Focus

Спецсерия Limited Edition выйдет тиражом всего 1500 экземпляров, причем тысяча машин уйдет в Штаты, а оставшиеся получат канадские почитатели. Внешне «ограниченный» Focus RS имеет заметные отличия от базового хэтчбека. Это красный цвет, который производитель окрестил Race Red, наэлектризованный синий Nitrous Blue, а также крыша, задний спойлер и корпуса зеркал заднего вида черного цвета. Есть приятные мелочи в салоне — карбоновые вставки, пакет RS2 с обогревом зеркал заднего вида, креслами Recaro с обогревом и «теплым» рулем, плюс навигационная система с голосовым управлением.

Но нам по душе не столько эта бижутерия, сколько передний самоблокирующийся дифференциал, обещающий массу веселья в виражах. К слову, его же предложат на европейских спорткарах в составе набора Option Pack. Напомним, что полноприводная трансмиссия у Focus RS хитрая — сзади применены пакеты сцеплений на каждое колесо, позволяющие реализовать принцип управления вектором тяги. Двигатель у Limited Edition такой же, как и у  стандартного «горячего» хэтчбека — 2,3-литровая «турбочетверка» EcoBoost мощностью 350 л.с., позволяющая ускоряться до сотни за 4,7 с.

  • «Гражданские» Ford Focus на российском рынке получили дополнительную антигрязевую подготовку.
  • В марте компания снизила рублевые цены на Focus, а также Mondeo, Explorer и Transit, объясняя это желанием укрепить свои позиции на отечественном рынке.

Прощальный Фокус: «горячий» Ford ублажит немногих

Фото: Ford

Прощальный Фокус: «горячий» Ford ублажит немногих
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Отзывы о Ford Focus (1)

Ford 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Отличная управляемость в сочетании с достойной плавностью хода, проработанная эргономика, неплохая экономичность. Большой багажник правильной формы.

Недостатки:

Тесный задний ряд, но для невысоких людей (как я и моя семья) это не проблема.

Комментарий:

После череды BMW с пробегом решил взять новый автомобиль. Так как нужен был непременно универсал, выбирал между Ford Focus и Kia cee'd. Но Фокус перевесил благодаря своему поведению на дороге.

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