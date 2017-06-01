Метание шипов на дорогу: мастер-класс от эстонского полицейского

Как остановить пьяного водителя, находящегося ко всему прочему под действием марихуаны? Ответ знают прибалтийские копы. Это надо видеть!

Дорога в Эстонии. Полицейские перекрыли полосу и ждут очень непростого «клиента» — нетрезвого водителя на универсале Opel Omega B, совместившего процесс употребления спиртного с курением марихуаны. Несется он на все деньги, останавливаться не собирается, вынуждая стражей порядка пойти на одну из крайних мер — они решают расстелить полосу с шипами. И тогда за дело берется настоящий повелитель этого грозного оружия. Обратите внимание на технику — полосу бросают под колеса прямо перед автомобилем. Браво!

Фото, видео: YouTube

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Комментарии (1)

Не только быстро закинул, но и тут же вытащил — профи

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