Метание шипов на дорогу: мастер-класс от эстонского полицейского

Контраварийное вождение: 10 полезных уроков Чувствуете, что способны за рулем на большее, но негде реализовать свой драйверский потенциал? Не на дорогах же общего пользования этим заниматься... Правильно, куда безопаснее для вас и окружающих тренироваться на закрытой площадке. А еще полезнее, если свои навыки вы будете отрабатывать под присмотром профессионального инструктора. Автомобили на все сто Достаточно ли сотни тысяч в кармане, чтобы обзавестись нормальной машиной, готовой служить владельцу не недвижимостью, а средством передвижения? Обратимся к сайтам частных объявлений. Конкурс знатоков: как доехать до Крыма? За ответ на задачу № 110 «Барышня, мерин и гололед» (ЗР, 2017, № 3) Евгений Васильев, житель города Голицыно Московской области, получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800. А теперь — новое задание. Ответы принимаются до 1 июля 2017 года.