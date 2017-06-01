Метание шипов на дорогу: мастер-класс от эстонского полицейского

Дорога в Эстонии. Полицейские перекрыли полосу и ждут очень непростого «клиента» — нетрезвого водителя на универсале Opel Omega B, совместившего процесс употребления спиртного с курением марихуаны. Несется он на все деньги, останавливаться не собирается, вынуждая стражей порядка пойти на одну из крайних мер — они решают расстелить полосу с шипами. И тогда за дело берется настоящий повелитель этого грозного оружия. Обратите внимание на технику — полосу бросают под колеса прямо перед автомобилем. Браво!
- Порой пьяных водителей приходится спасать. Например, нетрезвого юношу на Hyundai Getz, умудрившегося свалиться в реку.
- Недавно отличились сотрудники ДПС: камера наружного наблюдения запечатлела их подшофе.
Фото, видео: YouTube