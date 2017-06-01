Skoda Kodiaq и другие новинки в краш-тестах Euro NCAP

Среднеразмерный чешский кроссовер получил максимальные 5 звезд рейтинга за безопасность, но с некоторыми оговорками. Испытаниям подверглись также компактный премиальный кроссовер Mini Countryman и японские хэтчбеки малого класса Nissan Micra и Suzuki Swift.

Настоящие и будущие владельцы Кадьяков могут быть спокойны за свою безопасность: в испытаниях Euro NCAP все подушки безопасности чешского кроссовера сработали корректно, критических нагрузок ни на одном из манекенов не зафиксировано. Автомобиль образцово справился с боковыми краш-тестами, но при фронтальных результаты могли бы быть чуточку лучше. Удар со смещением о сминаемый барьер выявил пограничный оранжевый уровень нагрузок на грудной клетке манекена-водителя — есть риск получения переломов ребер, также оранжевым цветом окрасилась грудь манекена-пассажирки на заднем сиденье при фронтальном ударе о стену. На «троечку» была оценена защита от хлыстовых травм на опциональном третьем ряде сидений.

Оценка за системы активной безопасности у Кадьяка не самая высокая в своем классе — только 54%: в базовой комплектации есть система автоматического аварийного торможения, умеющая распознавать пешеходов, но система контроля полосы движения предлагается только за доплату.

Mini Countryman второго поколения получил максимальный, пятизвездный рейтинг за безопасность, но, как и у Кадьяка, при фронтальных тестах на «тушках» манекенов был зафиксирован пограничный оранжевый уровень нагрузок, а оценка за активную безопасность — только 51%, так как система контроля полосы движения недоступна даже в виде опции.

Хэтчбеку Nissan Micra был начислен двойной рейтинг: 4 звезды за базовое оснащение и 5 звезд с опциональными системами распознавания пешеходов и удержания автомобиля в заданной полосе движения. С краш-тестами новая Micra справилась в целом хорошо, но при фронтальном ударе о стену специалисты Euro NCAP отметили подныривание манекена-пассажирки под ремень. Есть также замечания к геометрии подголовников заднего сиденья — защита от хлыстовых травм была оценена как слабая.

Новый Suzuki Swift в базовой комплектации заслужил только 3 звезды рейтинга, так как система автоматического аварийного торможения предлагается исключительно за доплату — с ней оценка японского хэтчбека вырастает до 4 звезд. Распознавать пешеходов и самостоятельно контролировать полосу движения Swift не умеет вовсе.

При фронтальных краш-тестах на груди водителя-манекена зафиксирован пограничный оранжевый уровень нагрузок, оранжевым цветом окрасилась и грудь переднего пассажира при ударе со смещением о сминаемый барьер.

Геометрия подголовников заднего сиденья Свифта была признана экспертами неудачной и стала причиной слабой оценки за защиту от хлыстовых травм. Кроме того, был зафиксирован критический красный уровень нагрузок на грудных клетках манекенов-детей: у 6-летней куклы при фронтальном ударе, у 10-летней — при боковом.

В феврале комитет Euro NCAP отметил свое двадцатилетие показательным краш-тестом машины образца 1997 года.

Фото, видео: Euro NCAP