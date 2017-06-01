Колонна из 1453 грузовиков пошла парадом на мировой рекорд

Почти 3000 человек приняли участие в гигантском параде грузовиков, состоявшемся на стройплощадке третьего аэропорта Стамбула. Собравшись вместе, 1453 автомобиля проследовали с постоянной скоростью и без остановок 3,2 км. В мероприятии участвовали пять турецких предприятий, а сам парад продолжался 1 час 47 минут. Только подготовка к нему заняла 7 часов! Все действо происходило под неусыпным контролем представителей Книги рекордов Гиннесса. Прежний рекорд был установлен в Нидерландах в 2004 году колонной из 416 грузовиков.
Руководитель аэропорта Юсуф Аккайоглу отметил, что акция посвящена 564-й годовщине покорения Константинополя. Он подчеркнул, что новый аэропорт, как и завоевание города, по окончании строительства ознаменует новую эру в авиасообщении.
- Грандиозная тусовка владельцев пикапов Ram установила мировой рекорд Нюрбургринга, но не скорости, а количества пикапов, собравшихся в одном месте в одно время.