Колонна из 1453 грузовиков пошла парадом на мировой рекорд

В Турции состоялся масштабный парад грузовиков. Эта самая длинная колонна в мире претендует на то, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Почти 3000 человек приняли участие в гигантском параде грузовиков, состоявшемся на стройплощадке третьего аэропорта Стамбула. Собравшись вместе, 1453 автомобиля проследовали с постоянной скоростью и без остановок 3,2 км. В мероприятии участвовали пять турецких предприятий, а сам парад продолжался 1 час 47 минут. Только подготовка к нему заняла 7 часов! Все действо происходило под неусыпным контролем представителей Книги рекордов Гиннесса. Прежний рекорд был установлен в Нидерландах в 2004 году колонной из 416 грузовиков.

Руководитель аэропорта Юсуф Аккайоглу отметил, что акция посвящена 564-й годовщине покорения Константинополя. Он подчеркнул, что новый аэропорт, как и завоевание города, по окончании строительства ознаменует новую эру в авиасообщении.

Дата проведения парада выбрана амбициозным руководством авиаузла не случайно: 29 мая 1453 года османский султан Мехмед II завоевал Стамбул, тогда еще называвшийся Константинополем. Это означало уничтожение Восточной Римской империи, в битве за город пал и последний византийский император Константин XI. Победа обеспечила туркам господство в бассейне Восточного Средиземноморья, а сам город, бывший некогда сердцем Византии, стал столицей Османского царства.

Грандиозная тусовка владельцев пикапов Ram установила мировой рекорд Нюрбургринга, но не скорости, а количества пикапов, собравшихся в одном месте в одно время.

Фото: insaatnoktasi.com