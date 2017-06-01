Prology DVU-750 — новая модель головного устройств
Мультимедийный центр DVU-750 воспроизводит аудио- и видеоформаты: MP3, WMA, JPEG, MPEG4 и MKV. Любители хорошего звука могут слушать музыку без потери качества в формате FLAC. Встроенный усилитель обладает максимальной выходной мощностью 4 × 55 Вт.
На передней панели имеются USB-разъем и слот для карт памяти microSD объемом до 32 Гбайт. Здесь же расположен линейный разъем Mini-Jack для подключения внешних аудиоустройств.
PLL-тюнер способен автоматически сканировать FM и УКВ диапазоны и сохранять в памяти настройки для 18 радиостанций.
Через разъемы RCA, расположенные на задней панели, к мультимедийному центру можно дополнительно подключить камеру заднего вида и мониторы для пассажиров. Здесь также находится полноценный AV-вход Mini-Jack (3.5 мм 4-pin).
Для управления мультимедийным центром используется сенсорный монитор или пульт ДУ. Есть возможность подключения к штатным кнопкам на рулевом колесе (через интерфейс SWC).
В DVU-750 реализована система связи со смартфоном через Bluetooth®. Она позволяет:
- совершать звонки в режиме hands-free;
- пользоваться экраном и пультом ДУ для набора номера;
- просматривать журнал звонков и список контактов на мониторе;
- воспроизводить аудиофайлы из памяти телефона.
Отличительной особенностью новинки является ее небольшая монтажная глубина — всего 79 мм.
Для подключения используется стандартный ISO-коннектор.
Детальную информацию о головном устройстве DVU-750 смотрите на сайте Prology.ru.
Цена Prology DVU-750 — 6990 рублей.