На этой неделе тема нашего опроса звучала так: Как вы относитесь к тому, что камер фото- и видеофиксации на дорогах становится с каждым днем все больше? Выяснилось, что 60% водителей не верят, что эти устройства помогут повысить безопасность дорожного движения и дисциплинировать водителей.

Еще лет пять назад камеры фотовидеофиксации были редкостью, и автовладельцы, как правило, знали их наперечет. Со временем их стало очень много, и порой даже кажется, что установлены они гораздо чаще, чем того требует логика. Если, конечно, рассматривать их как устройства, призванные повышать безопасность на дорогах и сокращать смертность. А что об этом думают сами автовладельцы?

К тому, что камер на дорогах с каждым днем становится все больше, положительно относятся 40% наших читателей. Это дисциплинирует водителей — так ответили 28% респондентов, это повышает безопасность дорожного движения — считают 12%. Камеры нужны только для того, чтобы собрать с автомобилистов побольше денег, полагают 52% наших читателей.

Как вы относитесь к тому, что камер фото- и видеофиксации на дорогах становится с каждым днем все больше?

Комментирует результаты опроса редактор «За рулем» Сергей Смирнов:

Также мы обратились за комментарием к нашему коллеге Алексею Воробьеву-Обухову, много лет проработавшему в журнале «За рулем», а ныне проживающему в Черногории. Ведь не менее любопытно узнать, как с нарушителями борются в других странах.

Результаты других наших опросов можно найти по ссылке.



Фото: «За рулем»