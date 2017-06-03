Видеокамеры на дорогах — борьба с аварийностью или относительно честный способ отъема денег? Опрос ЗР

На этой неделе тема нашего опроса звучала так: Как вы относитесь к тому, что камер фото- и видеофиксации на дорогах становится с каждым днем все больше? Выяснилось, что 60% водителей не верят, что эти устройства помогут повысить безопасность дорожного движения и дисциплинировать водителей.

Еще лет пять назад камеры фотовидеофиксации были редкостью, и автовладельцы, как правило, знали их наперечет. Со временем их стало очень много, и порой даже кажется, что установлены они гораздо чаще, чем того требует логика. Если, конечно, рассматривать их как устройства, призванные повышать безопасность на дорогах и сокращать смертность. А что об этом думают сами автовладельцы?

К тому, что камер на дорогах с каждым днем становится все больше, положительно относятся 40% наших читателей. Это дисциплинирует водителей — так ответили 28% респондентов, это повышает безопасность дорожного движения — считают 12%. Камеры нужны только для того, чтобы собрать с автомобилистов побольше денег, полагают 52% наших читателей.

Как вы относитесь к тому, что камер фото- и видеофиксации на дорогах становится с каждым днем все больше?


Комментирует результаты опроса редактор «За рулем» Сергей Смирнов:

 — Результаты опроса наших читателей ожидаемы и объяснимы: большинство водителей относятся к камерам автоматической фиксации отрицательно. Отмечу, что такая позиция связана с неправильным применением камер. Как правило, комплексы фото- и видеофиксации устанавливают там, где можно без каких-либо последствий ехать быстрее, чем разрешено. Очень часто и дорожное покрытие позволяет ехать быстрее, и аварий в этом месте не бывает, и населенный пункт, к примеру, в этом месте присутствует лишь формально, но нет, будь любезен ехать не быстрее 60 км/ч (+20). Выходит, такие системы фиксации нарушений из средства профилактики действительно превратились в инструмент для пополнения бюджета. Доходит до того, что во многих регионах при формировании доходной части бюджета на следующий год уже закладывают поступления от штрафов!

Также мы обратились за комментарием к нашему коллеге Алексею Воробьеву-Обухову, много лет проработавшему в журнале «За рулем», а ныне проживающему в Черногории. Ведь не менее любопытно узнать, как с нарушителями борются в других странах.



— Живу в Черногории уже 4 года. Если ограничиться проблематикой видеокамер, то с ними тут все очень просто: полное отсутствие. Однако полицейские с радарами дежурят и отлавливают торопыг. Понятие «лихач» здесь точно не российское: ограничение скорости почти везде 50–60 (и это на шоссе!). До +10 не наказывается. Самое трудное для россиянина — приучить себя держаться в этих рамках. Бонус, впрочем, есть: отсутствие пробок, расслабуха за рулем и спокойное любование природными красотами. А что же будет с иностранцем, если все же поймают? В отличие от аборигена, выпишут квиток, заберут права в залог и отправят искать банк или почту. Это, конечно, стресс, просто потому, что нет уверенности, что потом найдешь полицейского на том же месте. Но есть и... бесплатная альтернатива. Если превысил, скажем, на 15 км/ч, то следует, не вступая в пререкания, просто изобразить искреннее раскаяние и извиниться. Лично я попадался 4 раза и все 4 раза... отпускали с миром и рукопожатием. (Кстати, кто там про русофобию вещает?) Вот чего точно нет, так это вымогательства, и сами ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ — выйдет боком (сроком).

Чего еще не встречал ни разу — попыток прикопаться к чему-либо на ровном месте. Бывает, тормозят проверить документы. Права (наши), свидетельство на авто. Больше ничего не требуют. Нужно, по идее, еще ОСАГО местное или международная грин-карта, но на практике так ни разу показывать не пришлось. Кстати, местная «автогражданка» стоит для иностранца 200 евро в год. Лимита возмещения нет. Проблем с его получением — тоже. Местные страховщики не жадные в первую очередь потому, что ДТП очень редки — при такой-то скорости! Как правило, въезжают в зад, заболтавшись по мобильнику (запрещено, но по факту треплются все без умолку).

Результаты других наших опросов можно найти по ссылке.

Фото: «За рулем»

Видеокамеры на дорогах — борьба с аварийностью или относительно честный способ отъема денег? Опрос ЗР
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Комментарии (1)

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