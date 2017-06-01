Страховщики ОСАГО в первом квартале потеряли 4,2 млрд рублей

Моторные виды страхования перестали улучшать отчетность страховщиков — ОСАГО и каско потеряли в сборах 3,5% и 7,8% соответственно. Это следует из статистики, опубликованной Банком России.

Согласно статистике Банка России, в первом квартале этого года страховщики ОСАГО собрали 48,2 млрд руб., а выплатили — 52,4 млрд рублей. Таким образом, их убытки составили 4,2 млрд рублей. В большинстве случаев это происходит из-за судебных выплат, спровоцированных недобросовестными автоюристами. Самые большие убытки понес Росгосстрах: в первом квартале 2016 года из 8,8 млрд руб. судебных выплат 7,8 млрд руб. пришлось на эту компанию, а в первом квартале 2017 года — 1,6 млрд руб. судебных выплат по ОСАГО из общей суммы в 2,5 млрд руб. (64%). Росгосстрах сократил судебные выплаты по «автогражданке» в пять раз, в то время как остальной рынок — на 10%, сообщает ТАСС. Это неудивительно: с 2016 года компания последовательно сокращает долю на рынке этого вида страхования.

Кроме того, страховщики стали чаще идти навстречу клиентам и платить по досудебным претензиям, чтобы избежать штрафа, пенни и судебных расходов. В какой-то мере это заслуга недобросовестных автоюристов: они «научили» страховые компании платить клиентам больше, и это приносит плоды. В январе-апреле 2017 г. средняя выплата по ОСАГО выросла до 74 557 рублей (на 22%).

В Банке России, который является регулятором рынка страхования, считают, что положительный эффект от повышения тарифов в 2014–2015 годах исчерпан и у «автогражданки», как вида страхования, больше нет стимулов для роста.

В каско сборы страховщиков также упали — на 7,8% (36,8 млрд руб.), но при этом сократились и выплаты — на 18,5% (до 21,1 млрд руб.).

Скоро может измениться методика расчета ОСАГО: молодым и неопытным придется платить больше, а водителям, имеющим солидный стаж, — меньше. На суммарных сборах это не отразится, а расчеты станут более справедливыми.

Причины, вынуждающие показывать огромные убытки страховых компаний, лежат на поверхности, считает



Фото: Донат Сорокин/ТАСС