Ангела Меркель подключила Daimler к китайской «зеленой» программе

Автоконцерны Daimler и BAIC подписали рамочное соглашение по расширению сотрудничества в сфере разработки и производства электромобилей. Новому витку межкорпоративных отношений покровительствует высшее руководство Китая и Германии.

Ангела Меркель руководит Германией с 2005 года и все это время активно подталкивает национальный автопром к «озеленению». Этим же сейчас занимается китайское правительство и требует от всех местных автопроизводителей, в том числе с иностранным долевым участием, организовывать производство электромобилей на территории страны.

BAIC и Daimler сотрудничают с 2005 года, когда было основано совместное предприятие Beijing Benz Automotive Co., однако до сих пор две компании выпускали совместно только так сказать традиционную технику — бензиновые седаны и кроссоверы.

В свою очередь, BAIC в 2008 году основал дочернюю компанию по выпуску электромобилей Beijing Electric Vehicle Co., которая на данный момент производит десяток моделей, в том числе «электричку» на базе Мерседеса В-класса прошлого поколения. Однако ни одна из них пока не может порадовать потребителя большим запасом хода на одной зарядке, наилучший показатель — 300 км — у запущенного в продажу в апреле этого года флагманского седана EH300.

Перспективные же электромобили Даймлера обещают пробег на одной зарядке в 500 км и выше, их выпуск будет организован, в том числе, на мощностях Beijing Electric Vehicle Co., миноритарным акционером которого должен стать немецкий автоконцерн в свете подписанных сегодня в Берлине договоренностей. Конкретных параметров новых отношений стороны пока не озвучили, они еще будут уточняться, но важно другое — на церемонию подписания приехали канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Китая Ли Кэцян, то есть процесс курируется на самом верху, а значит, новое совместное производство электромобилей будет по-настоящему массовым.

В мае Ангела Меркель посетила церемонию закладки первого камня нового завода по выпуску литий-ионных батарей для электромобилей Daimler в немецком Каменце. К 2022 году автоконцерн намерен запустить в производство более 10 новых моделей электромобилей под суббрендом EQ.

С 2014 года Daimler совместно с BYD выпускает в Китае электромобиль Denza на платформе компактвэна Mercedes-Benz В-класса первого поколения. Летом прошлого года автомобиль пережил модернизацию и получил новую батарею емкостью 62 кВт·ч, запас хода на одной зарядке достиг 400 км.

Фото: Daimler