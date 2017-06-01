В Новосибирске поймали пенсионерку, пачкавшую припаркованные на газоне машины

Автовладельцы застукали народную мстительницу на месте преступления. В конфликт пришлось вмешаться полиции.

Припаркованные во дворах автомобили часто раздражают «безлошадных» граждан, особенно если соседи оставляют свою технику на тротуарах, детских площадках или газоне. Среди таких недовольных оказалась 59-летняя жительница Новосибирска: в течение нескольких месяцев она пачкала баллончиком с краской для обуви припаркованные на газоне по улице Белинского автомобили.

Как сообщает информационное сетевое издание «НГС.НОВОСТИ», вечером 31 мая пенсионерку за «грязным делом» застукал владелец кроссовера Lexus, который до этого уже четырежды удалял с кузова своей машины нанесенные народной мстительницей граффити и потратил на это дело порядка 20 тысяч рублей, свою обидчицу он снял на мобильный телефон:

На место преступления позже потянулись другие пострадавшие автовладельцы и сотрудники полиции. В итоге досталось всем: пенсионерку оштрафовали за ее художества, хозяев машин — за неправильную парковку. Хочется надеяться, что теперь все стороны конфликта будут вести себя хорошо: водители — парковаться в соответствии с ПДД, пожилая женщина — использовать обувную краску по ее прямому назначению.

На прошлой неделе мы рассказывали о народном мстителе из Хабаровска, который обстрелял машины, перевозившие просроченные продукты.

Фото, видео: ngs.ru