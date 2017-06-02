Легковушка против грузовика: история о мертвой зоне

Уж сколько раз твердили водителям — не лезьте под пассажирскую сторону грузовиков. Но в данном случае отличился драйвер тяжеловоза.

Гигант, который сносит легковой автомобиль, пытающийся перестроиться перед ним в мертвой зоне, — едва ли не закономерность. А случай, произошедший в Австралии, впору считать ситуацией наоборот: тут уже сам водитель грузовика при попытке маневра не увидел Holden Astra в своей мертвой зоне. Секунда — и хэтчбек уже едет поперек дороги перед бампером оппонента.

  • Иногда во взаимоотношениях больших и маленьких случаются откровенные курьезы — например, недавно интернет всколыхнула нелепая авария. Легковушка застряла в фуре, а водитель гиганта даже не заметил «приобретение».
  • С грузовиками шутки плохи. Порой легкого касания достаточно, дабы отправить немаленький спортседан в полет.

Фото, видео: YouTube

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии