Легковушка против грузовика: история о мертвой зоне

Гигант, который сносит легковой автомобиль, пытающийся перестроиться перед ним в мертвой зоне, — едва ли не закономерность. А случай, произошедший в Австралии, впору считать ситуацией наоборот: тут уже сам водитель грузовика при попытке маневра не увидел Holden Astra в своей мертвой зоне. Секунда — и хэтчбек уже едет поперек дороги перед бампером оппонента.
- Иногда во взаимоотношениях больших и маленьких случаются откровенные курьезы — например, недавно интернет всколыхнула нелепая авария. Легковушка застряла в фуре, а водитель гиганта даже не заметил «приобретение».
- С грузовиками шутки плохи. Порой легкого касания достаточно, дабы отправить немаленький спортседан в полет.
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