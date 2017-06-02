Легковушка против грузовика: история о мертвой зоне

Вам с ручкой или без? Плюсы и минусы механики и автомата Почти все автомобили классов А и В, представленные сегодня на российском рынке, могут оснащаться как механической коробкой передач, так и автоматической. А какую выбрать? В отпуск на машине: как не попасть в ловушку ДПС Нет ничего лучше, чем поехать с семьей в отпуск на автомобиле. Однако дорога таит немало неожиданностей, а потому нелишним будет освежить в памяти права и обязанности водителя при общении с инспектором ДПС. Веста на экспорт: как выживают российские автозаводы Кризис подкосил российский рынок. Автозаводы ищут новые способы существования. Один из них — экспорт автомобилей.