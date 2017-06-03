Когда идеального мало: Ferrari 488 GTB N-Largo не для каждого

Тюнинг-ателье Novitec представило сумасшедший апгрейд среднемоторного суперкупе Ferrari 488 GTB и родственного Spider. Их двигатели заметно мощнее стандартных, кузова гораздо шире заводских, а тираж мизерный.

Повышение отдачи — один из главных пунктов в меню суперкара, который теперь зовется N-Largo (largo переводится с итальянского как «широкий»). V-образная «битурбовосьмерка» объемом 3,9 л получила новый софт электронного управляющего блока и спортивный выпускной тракт. Нехитрые и вполне себе стандартные меры, коими нынче активно пользуются тюнеры при «раскачке» наддувных моторов, повысили отдачу с 670 л.с. и 760 Нм до 772 л.с. и 892 Нм. До сотни монстр выстреливает за 2,8 с, то есть на 0,2 с быстрее серийного собрата, и способен выжать до 342 км/ч.

Под совершенно безумный нрав двигателя пришлось подтянуть шасси: установлены пружины, понизившие и без того низкий автомобиль на 35 мм, но при этом предлагается система, позволяющая задирать нос на 40 мм для преодоления пандусов и других городских «препятствий». И наконец, экстерьер! Кузов «итальянца» расширен до 209 см. Неслабо! Для сравнения, корма стокового Ferrari в районе задней оси на 14 см уже. Всего будет построено одиннадцать купе N-Largo и столько же Спайдеров.

Фото: Novitec