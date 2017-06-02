Звездопад 8 июня: Subaru покажет экстремальную WRX STI

«Созвездие Плеяд» анонсировало Type RA, особое исполнение седана WRX STI. Без комплексных апгрейдов и интриги дело не обойдется.

Итак, 8 июня японская марка представит новую модификацию, которая определенно вызовет бурю в стане адептов. Подробности о супер-«стихе» из клана Type RA (маркировка испокон веков принадлежала этаким заготовкам под спорт) не разглашаются, но по предварительным данным, она прошла комплексную доводку и представляет собой вершину развития легендарного спортседана. Поговаривают, что двигатель объемом 2,5 л, выдающий 300 л.с. и 407 Нм на стандартной WRX STI, станет мощнее, ревизии подвергли 6-ступенчатую механическую коробку передач, установили амортизаторы Bilstein. В салоне ковши Recaro, снаружи другое антикрыло и углепластиковая крыша.

Не исключено, что в один день компания расщедрится на две новинки. Недавно в интернете был опубликован немногословный тизер — багажник с большим антикрылом и призыв ждать 8 июня. Тогда все подумали о «той самой» долгожданной версии купе BRZ с «улиткой» под капотом, ведь товарная двухдверка пока так и не обрела наддувный мотор, который жаждет немалая часть поклонников. Подобной чести удостоился экспериментальный BRZ STI Performance Concept 2015 года — у него была «турбочетверка» мощностью около 300 л.с., доработки шасси и тормозной системы, а также аэродинамический обвес. Будем надеяться на рождение полноценной «стихи», хотя это и кажется маловероятным — не исключено, что антикрыло принадлежит Type RA.

Готовящийся спорткар или спорткары — не единственные новинки этого года. Наиболее резонансной стал концепт Ascent, довольно подробно рассказывающий об облике серийного полноразмерного кроссовера для американского рынка.

Кроме того, «Созвездие Плеяд» выкатило обновленный кросс-универсал Outback — более комфортный, с перенастроенной подвеской и рулевым управлением.

Фото: Subaru