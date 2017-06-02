Обновленный Nissan X-Trail будут собирать в России (однажды)

Презентацию рестайлингового кроссовера компания Nissan провела в рамках Финала Лиги чемпионов УЕФА. Автомобиль, в основном, получил косметические изменения. Впрочем, все они нам уже хорошо известны по Шанхайскому автосалону.

Модернизированный кроссовер Nissan X-Trail радует глаз посвежевшим обликом: появилась другая радиаторная решетка с укрупненным V-образным декоративным элементом, обновлена оптика, а противотуманные фары теперь квадратной, а не круглой формы. Изменения коснулись и заднего бампера — на нем появился хромированный элемент. Новый дизайн получили 17- и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски и добавлены боковые молдинги (в топовой версии Tekna). Наружная антенна автомобиля выполнена в виде акульего плавника, что улучшило прием радиосигналов и придало дополнительный шарм облику.

Произошли изменения и в салоне: рулевое колесо теперь D-образной формы и выглядит более воздушным, на нем по-другому располагаются клавиши управления функциями автомобиля. Впервые руль получил электрообогрев. В обивке салона используются новые высококачественные материалы, а еще есть функция электрообогрева задних сидений. За доплату топовой версии кроссовера доступна двухцветная отделка интерьера — из черной и коричневой кожи.

В оснащение кроссовера входит: цифровое радио, система спутниковой навигации NissanConnect с сенсорным дисплеем и новым, интеллектуальным интерфейсом, больше напоминающем интерфейс мобильных приложений.

Поработали конструкторы и над компоновкой автомобиля: объем багажника ненамного, но увеличился — с 550 до 565 литров, а при полностью сложенных пассажирских сиденьях он составит 1996 литров. Устанавливая и регулируя полки и разделители, владелец сможет создать девять различных конфигураций багажного отделения.

Из нового также — функция hands-free для задней двери; чтобы ее открыть, нужно провести ногой под задним бампером. Автомобиль оснастят системой экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и системой помощи при выезде с парковки задним ходом. Если устройство обнаружит приближение другого автомобиля в тот момент, когда X-Trail пытается выехать задним ходом с парковочного места, то подаст водителю визуальные и звуковые предупреждающие сигналы.

В 2018 году европейцам предложат продвинутый активный круиз-контроль — систему ProPILOT, которая сможет самостоятельно управлять рулевым колесом, педалями тормоза и газа, обеспечивая движение автомобиля в рамках одной полосы как в пробках, так и по скоростному шоссе.

В конструкцию машины изменения не вносились, X-Trail на европейском рынке по-прежнему будет оснащаться линейкой из трех двигателей: бензиновым 1.6 мощностью 163 л.с., дизельным 1.6 (130 л.с.) и 2,0-литровым дизелем максимальной мощностью 177 л.с., который появился в продаже только в прошлом году. Двигатели агрегатируются с 6-ступенчатой механикой либо вариатором. В базе автомобиль переднеприводный, полный привод — за доплату. Впрочем, очевидно, что в России линейка двигателей будет несколько иной, скорее всего, ближе к той, что предлагают в Китае.

В Поднебесной обновленный X-Trail уже продается, в Европе он появится в августе 2017 года, в Россию же его импортировать не будут, со временем производство наладят на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Дату появления, цены и комплектации кроссовера объявят дополнительно.

Напомним, рестайлинговый Nissan X-Trail показали на Шанхайском автосалоне в апреле этого года.

Наш автор разбирался, почему в кроссоверах X‑Trail для российского рынка отключены функции контроля давления в шинах и распо­знавания дорожных знаков. Подробнее об этом в материале «Nissan ответил за все».

Фото: Nissan