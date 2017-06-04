Многие автомобильные фирмы выпускают непрофильную продукцию, от кофеварок и галстуков до велосипедов и яхт, однако Porsche пошла дальше всех и решила приобщиться к пасечному искусству. При немецкой компании отныне трудятся 1,5 миллиона медоносных пчел.

Завод Porsche в Лейпциге — это не типичная унылая промзона, а настоящие райские кущи. Рядом с тестовым полигоном предприятия на территории бывшего военного полигона разбит живописный заповедник, где в естественных условиях проживают 75 зубров, 27 диких лошадей, а также всевозможные птички, жучки, бабочки, лягушки, рептилии и даже летучие мыши. Теперь компанию им составят 25 пчелиных колоний, каждая из которых насчитывает порядка 60 тысяч пчел.

Собственная пасека — это вклад компании Porsche в благое дело по сохранению популяции пчел в Германии. На данный момент здесь насчитывается 560 видов пчел, но половина из них находятся под угрозой исчезновения, а общее число колоний составляет менее одного миллиона, тогда как 65 лет назад их было 2,5 миллиона. Разведение пчел позволит сохранить биологическое разнообразие и поддержать естественный баланс в природе, ведь 80% местных цветов опыляются именно пчелами, а следовательно их выживание зависит от этих насекомых.

Уже через пару недель сотрудники Porsche смогут попробовать мед собственного производства, его будут подавать в заводской столовой. Но самим все, конечно, не съесть, ведь одна колония производит примерно 55 кг меда в год, стало быть, в сумме можно рассчитывать почти на 1,4 тонны меда. Излишки будут продаваться всем желающим в клиентском центре лейпцигского предприятия.

Недавно фирма Porsche объявила настоящую войну спекулянтам, которые приобретают лимитированные спорткары исключительно с целью их последующей перепродажи втридорога.

Porsche заботится не только о природе, но и о своих сотрудниках: в марте она выплатила своим рабочим по 9111 евро премии за отличную работу в 2016 году.

Фото: Porsche