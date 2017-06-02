Локальное похолодание: Илон Маск «кинул» Дональда Трампа

Глава компании Tesla вышел из Консультативного совета по инновационному предпринимательству при американском президенте. На демарш его подтолкнуло решение Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Дональд Трамп едва ли не единственный современный политик высшего уровня, который называет глобальное потепление мифом. Одним из его предвыборных обещаний значилась отмена подписанных в 2015 году Бараком Обамой Парижских соглашений по климату. Помимо США свою подпись в них поставили главы 195 государств (в том числе России), взяв на себя обязательства по сдерживанию глобального потепления. Трамп считает, что абсурдно сдерживать то, чего не существует, и вчера объявил о выходе США из этих соглашений.

Любопытно, что большинство автопроизводителей в тайне поддерживают позицию Трампа в этом вопросе, поскольку загнаны в угол постоянно ужесточающимися экологическими требованиями, ставящими под угрозу существование двигателей внутреннего сгорания, по крайней мере дизельных. Компания Илона Маска изначально производит электромобили, и ей, разумеется, выгодно обострение экологической повестки, осложняющей жизнь «традиционным» конкурентам.

В декабре прошлого года Маск вошел в состав Консультативного совета по инновационному предпринимательству при свежеизбранном тогда президенте Трампе в надежде найти с ним общий язык. Конструктивного диалога, однако, не получилось, большинство инициатив Трампа вызывали у Маска резкое неприятие — в частности, миграционные ограничения, которые, по мнению главы Tesla, несовместимы с реалиями современного глобального бизнеса и попросту аморальны. Последней каплей для Маска стал выход США из Парижского соглашения по климату: еще накануне Маск предупреждал, что если Трамп пойдет на это, то разговаривать ему с американским президентом больше не о чем. Сказано — сделано: вчера в своем Твиттере Илон Маск заявил, что выходит из президентского совета.

Германия, в отличие от США, ревностно придерживается экологической доктрины и на том же памятном Парижском саммите по климату 2015 года взяла на себя обязательства полностью отказаться к 2050 году от двигателей внутреннего сгорания. Эта новость вызвала настоящий шок у немецких автолюбителей.

Фото: AP/ТАСС