Lexus устроила шоу-рум в высотке «Москвы-Сити»

В одной из башен-высоток делового центра «Москва-Сити» японский премиальный бренд Lexus отстроил Lexus Dome — мультифункциональное пространство для поклонников марки, созданное для вдохновения. Первой выставленной здесь моделью стало спорткупе LC 500, представить которое в России приехал его главный инженер.

Войдя в Lexus Dome, поначалу находишься в некотором смятении. Не промахнулся ли этажом? Пришел познакомиться с российской премьерой, а попал в какие-то булыжники, бамбуковые заросли да комнаты с причудливыми светильниками. Но, немного походив, начинаешь смекать: интерактивный маршрут подводит тебя к продукту через эмоции и ощущения. Выставленным здесь в той или иной мере вдохновлялись дизайнеры и конструкторы, разрабатывая те ли иные модели марки. Я лично залип в зоне Mark Levinson, где можно насладиться эталонным звучанием аудиосистемы Mark Levinson by HARMAN (13 динамиков этого производителя установлены и в LC 500).

А теперь — к новичку. Ранее мы сообщали о старте предзаказов премьеры мотор-шоу в Детройте. У нас спорткупе доступно в единственной, топовой комплектации Sport+ по цене 7 886 000 руб. Причем в оснащение входит даже система экстренного оповещения при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. К слову, после краш-тестов устроители Lexus Dome выпросили мотор разбитого автомобиля для инсталляции. Он и красуется на одном из стендов.

Этот мотор с трансмиссией вынули из разбитого в ходе сертификационных испытаний системы ЭРА-ГЛОНАСС автомобиля и выставили напоказ в Lexus Dome

Приехавший на вчерашнюю церемонию из Японии главный инженер модели Коджи Сато напомнил, что купе с посадочной формулой 2+2 (задний диван тут так, сумку положить) построено на той же заднеприводной платформе GA-L, что и флагманский седан LS нового поколения, а внешность новинки во многом напоминает детройтский концепт LF-LC образца 2012 года. И тут же объяснил, что при создании LC 500 эмоции были поставлены прежде характеристик. Хотя и их спорткару не занимать. Только вдумайтесь: V8 мощностью 477 л.с. улетучивает двухдверку до сотни за 4,7 с, упираясь в скоростной потолок на 270 км/ч. И если снаружи перед нами точеный болид, то внутри — игровая приставка Xbox 360. Сплошь крутилки, джойстики да тачпады. Чтобы заглянуть на огонек, придется воспользоваться выезжающими из дверей ручками. Ими тоже можно поиграться с брелока: разблокировал замки — приветственно выдвинулись, заблокировал — недоверчиво убрались.

Поскольку комплектация одна, то и довольствоваться в части технического исполнения придется безальтернативно 5,0-литровой «восьмеркой» (Боже, как она звучит!), которая передает тягу на заднюю ось посредством 10-ступенчатого автомата. С окрасом кузова тоже не разгуляешься — их всего семь. Скорости коробка перещелкивает за 0,2 с. В беседе с «За рулем.РФ» Коджи Сато не стал раскрывать всех деталей, однако намекнул, что работа над более экспрессивной версией LC 500 уже ведется полным ходом, не исключено и появление полноприводной версии купе. Конкуренты-то из Германии задают тренд в классе!

По меньшей мере до конца года всех желающих познакомиться поочередно со всей модельной гаммой Lexus ждут в необычном шоу-руме на шестом этаже башни «Око» («Москва-Сити»).

Прием заказов на новое спорткупе Lexus LC стартовал в марте этого года.

Ранее «За рулем.РФ» стало известно, что двигатель для новинки станет более производительным, чем ожидалось.

Бензиновая версия — не единственная модификация LC 500. Больше года назад японцы явили миру версию с литерой «h» в названии. Мы о ней рассказывали во всех подробностях.

Фото: Lexus