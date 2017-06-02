Здравствуй, яма. Дороги в России теперь будут ремонтировать раз в 12 лет

В России с сегодняшнего дня увеличены межремонтные сроки эксплуатации автомобильных дорог федерального значения. Это касается трасс с усовершенствованным типом покрытия, говорится на сайте Кабмина.

Со 2 июня 2017 года Россия переходит на новые межремонтные сроки эксплуатации федеральных автомобильных дорог. Об этом в Росавтодоре говорили уже давно, но правительственное постановление вышло только сегодня. Для дорог с новым усовершенствованным типом покрытия сроки текущего ремонта увеличены до 12 лет, а капитального — до 24 лет. Переходить на новые нормативы будут постепенно, по мере смены нынешних дорожных одежд на более совершенные и долговечные, включая верхние и нижние слои и основание, в том числе с использованием современных материалов и технологий, что позволит продлить их долговечность. Усиливать конструкцию дорог будут при ближайшем капитальном ремонте.

Сейчас межремонтные сроки по косметическому ремонту составляют от 4 до 8 лет (в зависимости от категории дороги и интенсивности движения) и 10–18 лет — по капитальному ремонту.

Продление межремонтных сроков позволит на 5% сэкономить средства, предназначенные на ремонт и содержание федеральных трасс, ожидаемый экономический эффект от нововведения может составить до 15 млрд рублей в год. Также в постановлении правительства говорится, что ремонты дорог, которые будут проведены один раз в 12 лет, позволят сохранить дорожные покрытия в нормативном состоянии до ближайшего капитального ремонта.

Пока же с дорожным покрытием, особенно в регионах, есть проблемы. Так, недавно в Саратове страховая компания отсудила у городских властей 66 тыс. рублей за испорченный автомобиль клиентки.

В Омске местным бизнесменам надоело ездить на работу по разбитой дороге, и они отремонтировали ее своими силами. Администрация ремонтом оказалась недовольна, отметив, что сначала нужно было «посоветоваться».



Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС