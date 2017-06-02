Противостояние двух автомобилисток. Кому придется уступить?

На узкой дорожке встретились две упрямые дамы на автомобилях. Каждая решила, что уступить должны именно ей. За противостоянием следили жители близстоящего дома.

Помните, как в стихотворении Сергея Михалкова? «По крутой тропинке горной шел домой барашек черный и на мостике горбатом повстречался с белым бpатом. И сказал барашек белый: „Братец, вот какое дело: здесь вдвоем нельзя пройти, ты стоишь мне на пути...“ Тут вышла очень похожая история: две дамы — одна на Опеле, другая на Мерседесе — не смогли разъехаться на дорожке, проходящей вдоль дома. Кому-то из них нужно было уступить и сдать назад, но та, что на Опеле, новичок за рулем и, похоже, не очень уверенно ездит задним ходом, она сочла, что преимущество на ее стороне. Другая же решила, что она, во-первых, на Мерседесе (!), во-вторых, проехала больший отрезок дороги, и сопернице не составит труда дать ей дорогу. В результате обе машины остановились, и автомобилистки заняли выжидательную позицию. Сзади стали накапливаться другие автомобили, но, узнав, в чем дело, разворачивались и уезжали.

Чем все завершилось, вы узнаете, посмотрев видео. Самое любопытное, что автор видео не смог пережить тот факт, что тут не смогли разъехаться два автомобиля, и даже провел собственный эксперимент, а видео выложил на своей страничке в ВКонтакте. Оценить ширину дорожки по видео сложно, но оказалось, что если бы не упрямство, дамам, да и другим автомобилистам, удалось бы сберечь нервы и время.

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Видео: YouTube