Пикап против легковушки: проигравший лег на бок

Инцидент произошел на одной из круговых развязок в Австралии. Участники короткого, но зрелищного шоу — среднеразмерный пикап Holden Rodeo (так на «Зеленом континенте» кличут аналог Isuzu D-Max) и крошечный Suzuki Ignis. Один проезжал, другой не уступил, и все это закончилось ударом в боковую часть хэтчбека, повлекшим переворот.
- А ведь в ролике фигурирует «всего-навсего» пикап. Куда хуже, если вас при перестроении не заметил грузовик.
- Другой пример опасности близких контактов с дорожными тяжеловозами. Седан Nissan Maxima столкнулся с фурой, а ее водитель этого даже не заметил и потащил застрявшую легковушку за собой.
Фото, видео: YouTube