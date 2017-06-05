Пикап против легковушки: проигравший лег на бок

Столкновение увесистого грузовичка и маленького хэтчбека не сулит последнему ничего хорошего. Результат подобной встречи — на видео.

Инцидент произошел на одной из круговых развязок в Австралии. Участники короткого, но зрелищного шоу — среднеразмерный пикап Holden Rodeo (так на «Зеленом континенте» кличут аналог Isuzu D-Max) и крошечный Suzuki Ignis. Один проезжал, другой не уступил, и все это закончилось ударом в боковую часть хэтчбека, повлекшим переворот.

Фото, видео: YouTube

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Комментарии (1)

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