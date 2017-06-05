Невероятная дуэль: Ford Fiesta ST против… Land Rover Defender

Дуэль заряженного субкомпактного хэтчбека и внедорожного «ящика на колесах» со слабым двигателем и аэродинамикой кирпича кажется нелепой, ведь победитель известен заранее. Но не спешите с выводами — «деф» не так прост!

Вид Ленд Ровера, стоящего на стартовой прямой рядом с шустрой Фиестой, вызывает жалость. Еще бы, внедорожнику с подозрительно яркой цветографикой пришлось схлестнуться с хот-хэтчем прошлого поколения, оснащенным 1,6-литровой «турбочетверкой», достигающим сотни за 6,9 с. Динамика Форда неплоха, но Defender... быстрее. Гонка шокирует — пикап уверенно уходит от «карманной ракеты» с самого старта и не теряет преимущество до финишной черты. Как это возможно?

Перед нами не простой Defender, а тюнинговый монстр знаменитой британской компании Bowler, в частности, прославившейся гоночным оффроудером Wildcat. Автомобиль максимально сохранил стандартный облик, но облегчен и заряжен компрессорной 3,0-литровой «шестеркой». Этот мотор широко применяется на разных моделях Jaguar и Land Rover и в стандартном формате развивает максимум 400 л.с. Примерно столько же и у трака.

В начале года фордовцы представили Fiesta ST на базе новейшего седьмого поколения модели. Боекомплект «горячего» хэтчбека деноминирован — вместо прежнего четырехцилиндрового мотора применяется агрегат EcoBoost объемом 1,5 л с тремя цилиндрами, выдающий две сотни «лошадей».

Есть новшества и в гамме Ford Focus RS — на рынке Нового Света злобный спорткар выйдет в лимитированном формате Limited Edition с дополнительным оснащением и самоблоком. Тираж ограничен 1500 экземплярами.

Фото, видео: YouTube