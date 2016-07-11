План на выходные: Ретро-гонки с бесплатным въездом и парковкой

Масштабный фестиваль Moscow Classic Grand Prix пройдет на подмосковном автодроме Moscow Raceway 11–12 июня.

Главная начинка мероприятий, конечно, гонки на автомобилях-олдтаймерах. Всё как полагается — задний привод и карбюратор, с массовым стартом и скрипом шин в поворотах. В основном, это машины советского периода, специально подготовленные для спорта. Но есть и отдельные зачеты формата Time-Attack, где выступят более редкие машины в серийном исполнении — например, Ford Mustang 1968 года или AC Cobra 1965-го.

фестиваль Moscow Classic Grand Prix В боевые заезды попадает только техника, подготовленная по современным правилам — с каркасами безопасности. Остальное выступает «за лучшее время прохождения круга».

Прочая техника всех времен и народов будет представлена в обширных экспозициях «Автоклассика» и «Мотоклассика» — свои коллекции покажут различные клубы и музеи. В числе прочих доступных видов досуга для зрителей — катание на воздушных шарах и гонки на картах, дрифт-шоу и гоночное такси.

фестиваль Moscow Classic Grand Prix В паддоке организаторы фестиваля создают антураж, родственный тому времени, в котором появились на свет автомобили-участники.

Кто и сколько

На сей день суммарно заявлено под двести машин. В классе «Волга» — 28 пилотов. На Жигулях — больше полусотни. Также на старт выйдут по два десятка Москвичей и гоночных формул: канонические Эстонии конца 1980-х дополнены парой зарубежных аппаратов. В числе участников — представители Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы и Германии.

фестиваль Moscow Classic Grand Prix Гонки Волг в большинстве складываются весьма драматично, а центральная интрига жива со времен СССР — противостояние нижегородского и латвийского «кланов».

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Гонки хоть и любительские, но часть гонщиков — настоящие гонщики, причем разных лет выпуска. Любви к классическим автомобилям все возрасты покорны! Есть заслуженные ветераны, такие как Олег Трегубов, Александр Нуждин и Александр Потехин. А есть гонщики сегодняшнего дня — Иван Самарин, Наталья Гольцова. Большинство из них постоянные участники, поскольку фестиваль с размахом проходит третий год. Насколько можно судить по предварительным сообщениям, размах в этом году будет раза в два шире.

Где и когда

На сайте MCGP сформулирована задача болельщика: поддержать своим присутствием и эмоциями пилотов, участвующих в исторических гонках. А также цель болельщика: получить максимум положительных эмоций и впечатлений от погружения в историю, от происходящего и увиденного. Думается, что и то и другое реализуется в полной мере, а погружение практически гарантировано.

фестиваль Moscow Classic Grand Prix Многие участники считают необходимым оформлять автомобили нестандартно и с выдумкой.

Фестиваль стартует в воскресенье, в 10 часов утра, а финиширует в понедельник (он тоже выходной) в 19 часов вечера. Точное расписание мероприятий пока в процессе формирования. Но если примерно, то 11 июня желающие смогут застать еще и заезды Mitjet Series Russia, а 12 июня пройдут все основные гонки Moscow Classic Grand Prix.

фестиваль Moscow Classic Grand Prix Внутри большого класса Жигулей предусмотрено деление на зачеты соответственно объему моторов и уровню подготовки: 1300, 1600 и «Жигули +».

Вход и въезд на трассу Moscow Raceway в эти дни бесплатные. Автодром расположен близ 95-го километра Новорижского шоссе, поворот по указателю «Шелудьково».

Фото: Константин Якубов и «Старое время»