АВТОВАЗ обещает: 2 универсала в этом году и 3 модели в 2018-м

Об этом президент АВТОВАЗа рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Кроме того, есть планы по производству классического автомата.

Глава АВТОВАЗа Николя Мор рассказал на ПМЭФ, что все, что было обещано на Московском автосалоне, будет запущено в разумные сроки. Так, универсалы Lada Vesta SW и Vesta SW Cross появятся на рынке до конца 2017 года. Кроме того, в 2018 году представят три модели — как новые, так и обновленные. Он сразу подчеркнул, что кроссовер XCODE в этот список не входит, а вот новые поколения Гранты и внедорожника 4x4 почитатели марки точно дождутся. Также из нового: Мор ведет переговоры с Renault о запуске в производство классического автомата. Напомним, АВТОВАЗ до сих пор выпускает автомобили Lada Granta в кузове седан и лифтбек, оснащенные автоматической коробкой Jatco. В свое время японский производитель даже подумывал о строительстве завода в России, если удастся выйти на определенные объемы, но этим планам не суждено было сбыться, а наряду с 4-ступенчатым автоматом на модель стали ставить автоматизированную механическую трансмиссию.

Также Николя Мор коснулся оптимизации персонала на предприятии, уточнив, что его слова были неверно истолкованы. Речь, уточняет Мор, шла о том, что эти 2 тыс. высвобождаемых работников будут переведены на другие предприятия, которые располагаются в индустриальном парке. Люди останутся с той же зарплатой и условиями труда, передает его слова ТАСС. Также он коснулся экспортной программы, отметив, что на запланированные 30 тыс. автомобилей в этом году вряд ли удастся выйти, и снизил прогноз до 25 тыс.штук. Подкачал рынок Казахстана, на котором автомобили реализуются хуже, чем планировалось.

  • Тем временем фотошпионы заметили проходящий обкатку универсал Lada Vesta. Интересно, что у модели, судя по фото, задние тормоза дисковые. Ранее такие тормоза обещали установить на кроссовер X-RAY, но пока с ними был замечен лишь универсал.
  • Недавно для моделей Калина и Гранта разработали ряд полезных функций, которые теперь на них будут устанавливать. Цена при этом изменится незначительно.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

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Комментарии (18)

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Чего все возбудились от того куда ВАЗ будет девать универсалы? Найдут куда. ВАЗ планирует экспорт автомобилей в Европу, а там бюджетные седаны никому не впёрлись. В общем универсал это хорошо и практично — и на работу можно ездить, и на дачу за картошкой, и на море с семьёй, и собаку можно возить, и с разложенным задним сиденьем в универсале обычно можно нормально спать выехав на природу.
А если сделать псевдоспортивную версию и намекнуть юным гонщегам, что одни из самых крутых Audi — Audi RS в основном идут в кузове универсал... Кстати возможно поэтому на универсале Веста дисковые задние тормоза.

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-1

Понять не могу что все кричат: «ВАЗ, давай универсал», были ВАЗ 2111 не могу сказать что продажи были успешными, по крайней мере седанов 2110 и хетчей 2112 подавалось намного больше.

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-3
Безымянный

1) В кузове седан полно конкурентов — Solaris, Rio, Polo, Logan. Вагонов нет ни у кого...
2) В 2006, когда я покупал ВАЗ-2111, они расходились как горячие пирожки...

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+2
СерЖ

1) поправка — вагонов не продает никто в РФ, а вобще они есть у всех перечисленных, что приводит к корректировке пункта 2
2) Как горячие пирожки расходились те что были выпущены, однако объемы выпуска и продаж соответственно были очень малы, что подтверждалось наличием очень малого их количества на дорогах.
Хотя о том что они не востребованы совсем сказать нельзя, востребованы конечно же и достаточно сильно, но все равно намного меньше чем седаны.

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+1
Безымянный

Приору универсал сняли с производства и ни кто не плакал. Седан до сих пор выпускают.

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-3
Безымянный

Ребят, бросить курить стало действительно легко!! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  — ссылкассылка

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0

>Мор ведет переговоры с Renault о запуске в производство классического автомата.

а у рено есть 5\6 ст. акпп? они так же надежны, как джатко? ибо джатко супер на грантах-калинах.

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+1
О. Евгений

Jatco принадлежит Nissan, который в свою очередь принадлежит Renault, а вот у самой Jatco есть 6 ступенчатая ГМП.

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+4
Lumi

Ну если так зайти, то хорошо :) я буду очень рад увидеть джатку 6ст. на весте-универсал!

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+2
О. Евгений

За 900К...

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-7
Каплан Илья

Если в максималке, то нормально. К концу года будет интересно, там уаз про акпп намекал вроде. И еще знакомые санта фе 14го собрались сливать. Повыбераем.

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0
Lumi

Тойоте, а не Ниссану

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0
Роман

Jatco и Aisin не путаем.

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0

Как говорится, «я обещаю обещать!»

И на вопрос, кому же нужны эти универсалы, (кроме как Сергею Баронину),
ответа по-прежнему нет...
Еще порадовала фраза «почитателям марки»

Почитатели ВАЗа, отзовитесь, ауу!:)))))

Единственная хорошая новость — про АКПП. Но если это снова будет «Жатка» о 4-х ступенях, тогда фу.

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-14
Каплан Илья

не стыдно так про ваз писать? сам же на 2107 ездил! )))

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+2
Александр67

И какая связь?

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-10
Каплан Илья

Ваши комментарии про ВАЗ к новостям про ВАЗ появляются раньше новостей про ВАЗ!

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+4
Popov Alexander

Вранье. Причем наглое.
Это технически невозможно:)

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-9