АВТОВАЗ обещает: 2 универсала в этом году и 3 модели в 2018-м

Об этом президент АВТОВАЗа рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Кроме того, есть планы по производству классического автомата.

Глава АВТОВАЗа Николя Мор рассказал на ПМЭФ, что все, что было обещано на Московском автосалоне, будет запущено в разумные сроки. Так, универсалы Lada Vesta SW и Vesta SW Cross появятся на рынке до конца 2017 года. Кроме того, в 2018 году представят три модели — как новые, так и обновленные. Он сразу подчеркнул, что кроссовер X—CODE в этот список не входит, а вот новые поколения Гранты и внедорожника 4x4 почитатели марки точно дождутся. Также из нового: Мор ведет переговоры с Renault о запуске в производство классического автомата. Напомним, АВТОВАЗ до сих пор выпускает автомобили Lada Granta в кузове седан и лифтбек, оснащенные автоматической коробкой Jatco. В свое время японский производитель даже подумывал о строительстве завода в России, если удастся выйти на определенные объемы, но этим планам не суждено было сбыться, а наряду с 4-ступенчатым автоматом на модель стали ставить автоматизированную механическую трансмиссию.

Также Николя Мор коснулся оптимизации персонала на предприятии, уточнив, что его слова были неверно истолкованы. Речь, уточняет Мор, шла о том, что эти 2 тыс. высвобождаемых работников будут переведены на другие предприятия, которые располагаются в индустриальном парке. Люди останутся с той же зарплатой и условиями труда, передает его слова ТАСС. Также он коснулся экспортной программы, отметив, что на запланированные 30 тыс. автомобилей в этом году вряд ли удастся выйти, и снизил прогноз до 25 тыс.штук. Подкачал рынок Казахстана, на котором автомобили реализуются хуже, чем планировалось.

Тем временем фотошпионы заметили проходящий обкатку универсал Lada Vesta . Интересно, что у модели, судя по фото, задние тормоза дисковые. Ранее такие тормоза обещали установить на кроссовер X-RAY, но пока с ними был замечен лишь универсал.

универсал Lada Vesta . Интересно, что у модели, судя по фото, задние тормоза дисковые. Ранее такие тормоза обещали установить на кроссовер X-RAY, но пока с ними был замечен лишь универсал. Недавно для моделей Калина и Гранта разработали ряд полезных функций, которые теперь на них будут устанавливать. Цена при этом изменится незначительно.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС