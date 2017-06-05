АВТОВАЗ обещает: 2 универсала в этом году и 3 модели в 2018-м

Глава АВТОВАЗа Николя Мор рассказал на ПМЭФ, что все, что было обещано на Московском автосалоне, будет запущено в разумные сроки. Так, универсалы Lada Vesta SW и Vesta SW Cross появятся на рынке до конца 2017 года. Кроме того, в 2018 году представят три модели — как новые, так и обновленные. Он сразу подчеркнул, что кроссовер X—CODE в этот список не входит, а вот новые поколения Гранты и внедорожника 4x4 почитатели марки точно дождутся. Также из нового: Мор ведет переговоры с Renault о запуске в производство классического автомата. Напомним, АВТОВАЗ до сих пор выпускает автомобили Lada Granta в кузове седан и лифтбек, оснащенные автоматической коробкой Jatco. В свое время японский производитель даже подумывал о строительстве завода в России, если удастся выйти на определенные объемы, но этим планам не суждено было сбыться, а наряду с 4-ступенчатым автоматом на модель стали ставить автоматизированную механическую трансмиссию.
Также Николя Мор коснулся оптимизации персонала на предприятии, уточнив, что его слова были неверно истолкованы. Речь, уточняет Мор, шла о том, что эти 2 тыс. высвобождаемых работников будут переведены на другие предприятия, которые располагаются в индустриальном парке. Люди останутся с той же зарплатой и условиями труда, передает его слова ТАСС. Также он коснулся экспортной программы, отметив, что на запланированные 30 тыс. автомобилей в этом году вряд ли удастся выйти, и снизил прогноз до 25 тыс.штук. Подкачал рынок Казахстана, на котором автомобили реализуются хуже, чем планировалось.
- Тем временем фотошпионы заметили проходящий обкатку универсал Lada Vesta. Интересно, что у модели, судя по фото, задние тормоза дисковые. Ранее такие тормоза обещали установить на кроссовер X-RAY, но пока с ними был замечен лишь универсал.
- Недавно для моделей Калина и Гранта разработали ряд полезных функций, которые теперь на них будут устанавливать. Цена при этом изменится незначительно.