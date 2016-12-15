Такси Gett обманывает пассажиров (по мнению ФАС)

Антимонопольное ведомство возбудило в отношении ООО «ГетТакси Рус» дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Претензии ФАС вызвал один из самых дешевых тарифов перевозчика.

Федеральная антимонопольная служба уже предупреждала Gett о нарушении пункта 4 статьи 14.2 ФЗ «О защите конкуренции», запрещающего введение в заблуждение потребителя относительно цены товара или услуги. Речь идет от тарифе «Gett Комфорт», который афишируется на рекламных конструкциях, расположенных на крышах легковых автомобилей извозчика. Информация на них гласит следующее: «Gett Taxi от 50 рублей», однако проведенная ФАС проверка показала, что на самом деле минимальная цена услуги составляет 68 рублей. На сайте компании в разделе «Тарифы» тоже указывается, что 50 рублей взимаются только за посадку, а сама поездка оплачивается отдельно, по цене 18 рублей за одну минуту. Таким образом, реальная поездка стоит минимум 68 рублей, и именно ее следовало бы указывать в рекламных объявлениях.

Поскольку компания Gett игнорировала ранее вынесенное ФАС предупреждение, то на основании части 8 статьи 39.1 ФЗ «О защите конкуренции» против нее возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Сервис Яндекс.Такси в будущем планирует обходиться без водителей — на прошлой неделе компания показала испытания своего первого беспилотного автомобиля.

В начале мая в России объединились несколько крупных такси-агрегаторов: сервисы RedTaxi, «Сатурн», «Везет» и «Лидер» теперь будут работать под общим брендом Fasten.

Фото: Gett