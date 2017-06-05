В Москве по Ленинградке гуляют утки. Куда они идут?

Это фото и видео нам прислали очевидцы «утиной истории». Средь бела дня по оживленному Ленинградскому шоссе бродит стая уток.

Любопытно, утиное семейство, видимо, считает, что передвигается соблюдая правила дорожного движения. Не просто так, а колонной: впереди мама, за ней выводок из семи утят, а замыкает выводок папа семейства. Судя по фото и видео, это водоплавающие красные утки (огари). Они были замечены сегодня в районе пересечения Ленинградского проспекта и Беговой улицы, а неделю назад (см. видео) наш корреспондент заснял на видео, по всей видимости, тех же самых пернатых, но уже в районе Волоколамского шоссе. Двигались они по направлению в центр города.

Впрочем, в конце весны — начале лета утки на дороге не редкость. Так, весной прошлого года водитель грузовика едва успел затормозить, обнаружив на дороге утиное семейство.

А в Сосновом Бору Ленинградской области местные утки даже умудряются переходить дорогу строго по пешеходному переходу. При этом мама-утка не просто идет вперед, но и как заправский пешеход посматривает по сторонам.

Фото, видео: YouTube, Instagram